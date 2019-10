HTC Vive Cosmos – najnowszy system wirtualnej rzeczywistości zadebiutował w Polsce

W Polsce zadebiutował najnowszy system wirtualnej rzeczywistości – HTC Vive Cosmos. Urządzenie zostało zaprezentowane przez wyjątkową osobę – pierwszego i jedynego Polaka, który poleciał w kosmos, gen. Mirosława Hermaszewskiego w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (WIML).

Zdjęcie HTC Vive Cosmos /materiały prasowe

HTC Vive Cosmos to najnowszy, najwyższej klasy, system rzeczywistości wirtualnej na komputery klasy PC. W urządzeniu zastosowano konstrukcję modułową, umożliwiającą zmianę jego funkcjonalności i z czasem zaoferowanie klientom nowych możliwości.

Vive Cosmos został zaprojektowany, tak aby z łatwością sprostać potrzebom klientów VR, zapewniając wszechstronność i najwyższą wydajność. Zupełnie nowy system śledzenia czyni konfigurację bardzo prostą, sprawiając, że korzystanie z VR staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Vive Cosmos posiada własny wewnętrzny, precyzyjny system pozycjonowania w przestrzeni, w postaci sześciu specjalnych kamer umieszczonych w przednim panelu obudowy. Zestaw ma łączną rozdzielczość 2880x1700 pikseli - o 88% więcej niż pierwsza generacja HTC Vive. Zupełnie nowe panele LCD zapewniają krystalicznie czysty obraz i zmniejszają odległość między pikselami, minimalizując efekt tzw. drzwi ekranowych.

W trakcie premiery gen. Hermaszewski miał szansę osobiście przetestować działanie HTC Vive Cosmos, po raz pierwszy w życiu wychodząc w przestrzeń kosmiczną:

- Co prawda poleciałem w kosmos, ale nigdy nie było mi dane wyjść w przestrzeń. Śniło mi się to potem wielokrotnie, że kiedy koledzy zajęci byli własnymi sprawami na stacji, ja na chwilę, bez skafandra - żeby tylko szybciej - wychodzę przez luk w otwartą przestrzeń i podziwiam to piękno... Państwa urządzenie dało mi dziś tę możliwość. I wrażenia są niesamowite. - powiedział gen. Hermaszewski

Unikatowa konstrukcja typu flip-up pozwala w szybki i wygodny sposób uchylać gogle do góry, by w razie potrzeby przeskoczyć między rzeczywistością a światem VR bez zdejmowania Vive Cosmos z głowy. Doskonała ergonomia, wentylacja i wygodna konstrukcja zestawu pozwalają cieszyć się rozgrywką w VR o wiele dłużej. Zintegrowane słuchawki nauszne zapewniają natomiast doskonały dźwięk stereo i pozwalają w pełni zanużyć się w wirtualnej rzeczywistości. Co więcej, Vive Cosmos współpracuje z akcesoriami poprzedniej generacji Vive, takimi jak: trackery i latarnie Vive. Zestaw Vive Cosmos to również całkowicie przeprojektowane kontrolery, oferujące doskonałe pozycjonowanie w przestrzeni i jeszcze większy komfort podczas długich sesji w świecie VR.

Zdjęcie HTC Vive Cosmos i gen. Hermaszewski / materiały prasowe

Vive Cosmos oferuje spektrum aplikacji i treści VR dzięki subskrypcji Viveport Infinity, które zapewnia nieograniczony dostęp do setek najwyżej ocenianych aplikacji VR, gier i filmów, oraz programów telewizyjnych. Wraz z premierą Vive Cosmos, w ramach Viveport Infinity pojawiły się także nowe tytuły, takie jak Doctor Who: The Edge of Time, Eleven Eleven, Battlewake, Gloomy Eyes, Swords of Gargantua i MLB Home Run Derby.

Vive Cosmos jako pierwszy wykorzystuje system Vive Reality. Jest to całkowicie nowa filozofia projektowania wirtualnej rzeczywistości, dzięki której VR nie polega tylko na uruchomieniu aplikacji, a bardziej przypomina podróż między wirtualnymi światami.

Najnowocześniejszy system VR HTC Vive Cosmos jest już dostępny w sprzedaży. Cena urządzenia to 3699 PLN.



HTC Vive Cosmos specyfikacja techniczna:

Ekrany: Podwójne LCD o przekątnej 3,4"

Rozdzielczość: 1440 x 1700 pikseli na oko (łącznie 2880 x 1700 pikseli)

Częstotliwość: 90 Hz

Pole widzenia: 110 stopni

Dźwięk: wbudowane słuchawki stereo

Złącza: USB-C 3.0, DisplayPort™ 1.2

Śledzenie: 6 kamer, brak wymaganej powierzchni minimalnej do gry na stojąco lub siedząco

Dostępne mody: Vive Motion (w zestawie) i Vive Cosmos External Tracking Mod (sprzedawany oddzielnie)

Bezprzewodowy Vive Wireless Adapter: Tak, sprzedawany oddzielnie, wymaga wolnego portu PCIe.