Specjalizującą się w wirtualnej rzeczywistości, firma HTC zaprezentowała zupełnie nowy headset.

Zdjęcie HTC Proton VR /materiały prasowe

Tajwański producent poinformował, że opracowuje nowy model gogli do wirtualnej rzeczywistości. Model Proton VR zwracana siebie uwagę niecodziennym wyglądem, zgoła odmiennym od tego, dostępnego u większości producentów.

Reklama

Dotychczasowy koncept istnieje w dwóch wersjach. Pierwsza z nich to same gogle, wymagające od użytkownika podpięcia ich do smartfona lub komputera. Wszystko wskazuje, że ta konfiguracja będzie lżejsza, lecz będzie obarczona dodatkowym kablem. Wersja druga to coś, co znamy choćby z gogli Oculus Quest, a więc samowystarczalne urządzenie. W tym wydaniu gogle HTC posiadają dodatkowym moduł z oprogramowaniem z tyłu.

Niestety na obecną chwilę projekt Proton VR istnieje jedynie w formie prototypu i nie wiadomo kiedy produkt mógłby ujrzeć światło dzienne.