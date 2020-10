HP Reverb G2 Omnicept - inteligentny zestaw VR do pracy

HP zaprezentowało bardzo inteligentny zestaw VR z najnowocześniejszym systemem czujników, który wychwytuje fizjologiczne reakcje, zapewniając wyjątkowe wrażenia dla użytkownika. Mowa o HP Reverb G2 Omnicept. Zestaw trafi do sprzedaży w następnym roku.

Zdjęcie HP Reverb G2 Omnicept

Firma HP przedstawia rozwiązanie HP Omnicept Solution łączące w ramach jednej platformy - najbardziej inteligentne na świecie gogle VR i zestaw SDK (Software Development Kit) skoncentrowany na deweloperach. HP Omnicept Solution wyposaża twórców oprogramowania VR w ekosystem do tworzenia nowych, spersonalizowanych, wciągających i adaptacyjnych doświadczeń VR dla przedsiębiorstw. Gogle HP Reverb G2 Omnicept Edition VR umożliwiają uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji na temat ludzi, które poprawiają wyniki szkoleń i kształcenia, a także usprawniają współpracę i projektowanie.

Branża VR ewoluuje, aby nadążyć za tym, jak ludzie wchodzą w interakcje z technologią i otaczającym ich światem, chcąc pozostać i czuć się połączonym. Mimika twarzy i język ciała stanowią do 50% efektywnej komunikacji, a według prognoz w 2021 roku od 25% do 30% pracowników będzie pracować z domu. Nowe, immersyjne narzędzia są niezbędne do lepszej pracy zdalnej, szczególnie w zakresie projektowania i rozwoju. HP Reverb G2 Omnicept Edition i Omnicept SDK zostały zaprojektowane, aby dostarczyć więcej osobistych doświadczeń z technologią. Od czasów sprzed pandemii COVID-19, wykorzystanie technologii w szkoleniach wzrosło o 35%.

- Zaprojektowaliśmy potężne, adaptacyjne rozwiązanie VR, aby radykalnie zwiększyć liczbę przypadków użycia wirtualnej rzeczywistości, jej potencjał do transformacji społeczeństwa oraz sposoby interakcji z technologią, stwierdził Jim Nottingham, dyrektor naczelny i kierownik ds. globalnych działu Advanced Compute and Solutions w HP. Rozwiązanie HP Omnicept otworzy nowe możliwości rozwoju VR i jego wpływu na: szkolenia dla przedsiębiorstw, edukację zdalną, współpracę, badania i rozwój oraz specjalistyczne dobra. Tego typu podejście - oparte na danych, będzie miało fundamentalne znaczenie dla tworzenia doświadczeń zorientowanych na użytkownika w celu zapewnienia lepszego VR w przyszłości - dodał.

Firmware zestawu VR zabezpiecza dane z czujników w każdym momencie rejestrowania i żadne informacje nie są przechowywane w goglach. Aplikacje HP Omnicept pomagają w przechwytywaniu i przesyłaniu danych zgodnie z ogólnymi wymogami przepisów o ich ochronie (GDPR) i zapewniają poufność użytkownikom.

Czujniki w goglach VR , wliczając w to śledzenie wzroku, tętno, pupilometrię (pomiar wielkości źrenicy) i kamerę twarzy, pozwalają HP Reverb G2 Omnicept Edition uchwycić fizjologiczne reakcje. Zintegrowany pakiet Omnicept SDK, oparty na zaawansowanych algorytmach uczenia maszynowego, interpretuje dane i umożliwia programistom tworzenie zorientowanych na użytkownika środowiska VR, które zapewniają praktyczny wgląd w to, jak użytkownicy angażują się i reagują podczas doświadczenia.

Dzięki tej inteligentnej platformie typu end-to-end, doświadczenia budowane przez projektantów i programistów w zakresie szkoleń, projektowania i badań zostają oparte na danych, dostosowując się do użytkowników w czasie rzeczywistym za pomocą obiektywnych metryk i subiektywnych informacji zwrotnych.

Funkcje HP Reverb Omnicept Editions obejmują:

· DNA gogli HP Reverb G2: Reverb G2 Omnicept Edition bazują na fundamencie modelu Reverb G2, gogli VR o najwyższej rozdzielczości wśród głównych producentów sprzętu, dostarczając najnowocześniejszą optykę, śledzenie pozycyjne, przestrzenny dźwięk 3D oraz ulepszone kontrolery ze wsparciem dla naturalnych gestów.

· Ruch oka i spojrzenie: Zrozumienie, jak użytkownik reaguje na treści w oparciu o swój obszar koncentracji i zrozumienie poziomów zaangażowania oraz o to, gdzie instynktownie patrzy.

· Mimika twarzy: Umożliwia tworzenie naturalnie ekspresyjnych awatarów podczas współpracy przy projektach 3D w celu uzyskania bardziej naturalnych i angażujących rozmów, pomagając zapewnić szybsze i wydajniejsze wyniki w wielofunkcyjnym procesie rozwoju.

· Tętno: Zrozumienie, jak użytkownik reaguje na doświadczenie lub trening, w oparciu o jego tętno. Na przykład, specjaliści mogą dostosować zabiegi typu wellness w VR na podstawie konkretnych reakcji klienta.

· Wyrafinowane Renderowanie: Dzięki zintegrowanemu śledzeniu wzroku, gogle są w stanie rozpoznać kierunek wzroku użytkownika, co pozwala na zmniejszenie obciążenia procesora graficznego i poprawę jakości obrazu w polu widzenia użytkownika, zwiększając realizm VR.

HP Reverb G2 Omnicept Edition - Cena i dostępność:



Gogle HP Reverb G2 Omnicept Edition mają być dostępne wiosną 2021 roku. Ceny urządzenia zostaną ujawnionej bliżej daty premiery.

HP Omnicept SDK będzie dostępne wiosną 2021 roku.