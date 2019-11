Google Cardboard przechodzi na open source

Google próbuje tchnąć nowe życie w zestaw Cardboard. Firma przechodzi na model open source chcąc utrzymać społeczność przy swoim pomyśle.

Zdjęcie Google Cardboard /materiały prasowe

Celem Google Cardboard od początku było danie dostępu użytkownikom do spróbowania wirtualnej rzeczywistości za grosze. Projekt został pierwotnie wprowadzony na rynek w 2015 roku i celował głównie w smartfony. Google nie mogło się zdecydować, co zrobić ze swoim pomysłem na przestrzeni lat, jednak teraz wychodzi na to, że filozofia firmy jest jasna i klarowna. Google przechodzi na model open source w przypadku gogli Cardboard.

Reklama

Informacja tego typu pojawia się kilka miesięcy po tym, jak amerykański gigant wycofał się z Daydream VR - następcy Google Cardboard.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na pierwsze efekty pracy zainteresowanych użytkowników.