Gogle Microsoft HoloLens 2 trafiły do sprzedaży

Długo wyczekiwane gogle rzeczywistości mieszanej Microsoft HoloLens 2 są już dostępne. Urządzenie można kupić w cenie 3500 dolarów.

Zdjęcie HoloLens 2 - nowa wizja komputera (gogli) mixed reality /materiały prasowe

Debiutujące w 2016 roku okulary HoloLens to połączenie najciekawszych funkcji wirtualnej i mieszanej rzeczywistości. Gogle nie przenoszą użytkownika do świata wirtualnego niczym Oculus Rift lub inne gogle VR. Modyfikują za to nasze otoczenie, nanosząc na otaczające obiekty trójwymiarowe projekcje. To nie wszystko, ponieważ użytkownik może wchodzić z nimi w interakcje przy pomocy gestów i poleceń głosowych. Jest to zatem połączenie wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości.

Najnowsza wersja urządzenia, które właśnie trafiło do sprzedaży w jeszcze większym stopniu rozszerza zakres tych możliwości. Podstawowa funkcjonalność gogli została usprawniona za sprawą sztucznej inteligencji wspierającej nie tylko działanie i reakcje czujników ale także wykrywanie naszego ruchu w przestrzeni.

Same gogle dosyć mocno straciły na wadze oraz zyskały o wiele łatwiejszą i bardziej intuicyjną obsługę. Zwiększono również pole widzenia.

