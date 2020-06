Facebook przygotowuje okulary z VR

Facebook może przygotowywać nowe okulary z zakresu wirtualnej rzeczywistości. Do sieci przedostały się zdjęcia prototypu, który wygląda bardzo podobnie do Google Glass.

Zdjęcie Nowe okulary holograficzne Facebooka /materiały prasowe

Facebook w ostatnich latach bardzo mocno inwestował w rozszerzoną oraz wirtualną rzeczywistość - przykładem niech będzie chociażby firma Oculus, która do tej pory zajmuje się tworzeniem tego typu zestawów. Do sieci przedostały się jednak informacje, według których serwis Marka Zuckerberga chciałby mieć także swoje rozwiązanie. Całość została zamknięta w klasycznych okularach, które wyglądają nieco masywniej od normalnych oprawek. Prototyp został stworzony przez zespół Facebook Reality Labs i opiera się na on na technologii holograficznej oraz laserowej.

Całość jest jedynie konceptem oraz pokazem możliwości sprzętu, który działa nieco inaczej niż standardowe okulary do VR. W tym przypadku mamy do czynienia z wąskim polem widzenia oraz transmitowaniem przez soczewkę jedynie zielonego światła do użytkownika.