Apple stworzy gogle do mieszanej rzeczywistości

Apple przygotowuje swój zestaw do rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości. Okazuje się, że konstrukcja będzie bardzo lekka.

Zdjęcie Apple przygotowuje nowy zestaw AR /123RF/PICSEL

Nowy zestaw do rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości od Apple ma być bardzo lekki. Amerykańska firma będzie chciała wyróżnić się na rynku, prezentując konstrukcję, która będzie mogła być komfortowo wykorzystana przez użytkownika. W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z zestawem o wadze zaledwie 150 gramów - to mniej niż w przypadku standardowego iPhone’a. Informacja tego typu została przekazana przez Ming Chi-Kuo, analityka posiadającego źródła znajdujące się blisko firmy Tima Cooka.

Osiągnięcie małej wagi zestawu ma być pokłosiem wykorzystania soczewek o ultrakrótkich ogniskowych oraz ulepszonym polu widzenia. Nie są one jednak pozbawione wad - jednym z potencjalnych problemów jest fakt, iż nie są one w stanie wygenerować wystarczającej jasności w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań.

Poprzednie raporty na temat wspomnianego sprzętu Apple twierdziły, iż amerykańska firma przygotowuje sprzęt z wyświetlaczami o rozdzielczości 8K. Bardzo możliwe, że to już nieaktualne.

