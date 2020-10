Najnowsze telewizory Vizio 4K z odświeżaniem 120 Hz

Marka Vizio wprowadza aktualizację dla telewizorów obsługujących SmartCast 2021 z wbudowaną technologią ProGaming Engine. Niektóre z modeli otrzymają obsługę HDMI 2.1 oraz zostaną doposażone w technologię FreeSync.

Zdjęcie Telewizory Vizio /materiały prasowe

Jak informuje producent spora aktualizacja nie tylko wpłynie pozytywnie na poprawę wydajności poziomu czerni, ale także usprawnia działanie takich technologii jak SDR, jak i HDR w telewizorach LCD z serii M i P.

W serii M dodano również obsługę technologii zmiennej częstotliwości odświeżania FreeSync firmy AMD. Jest to technologia stosowana w monitorach LCD, która synchronizuje częstotliwość odświeżania monitora z szybkością generowania obrazów przez procesor karty graficznej. Rozwiązanie to ma za zadanie wyeliminować artefakty obrazu pojawiające się na monitorze w czasie wyświetlania animacji komputerowej bądź filmu, takie jak stuttering czy tearing. W przypadku produktów marki Vizio zapewnia ona bezproblemową pracę z niską latencją i grafiką 4K z szybkością do 60 kl./s.

Telewizory z serii P i najnowsze modele OLED poza usprawnionym działaniem procesora IQ Ultra otrzymały wsparcie HDMI 2.1 co umożliwia rozgrywkę w rozdzielczości 4K, przy zachowaniu 120 klatek na sekundę. Aktualizacja dodała także obsługę technologii AMD FreeSync Premium do serii P. Niestety OLEDY wciąż nie posiadają tego rozwiązania.

Na sam koniec warto wspomnieć, że aktualizacja dotyczy na obecną chwilę jedynie rynku USA.