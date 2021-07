Konsorcjum branży dostarczania mediów cyfrowych w ramach projektu DVB zatwierdziło wymagania komercyjne dla kodeków wideo nowej generacji, aby utorować drogę zaawansowanym usługom 4K i 8K. Teraz rozpoczną się prace mające na celu zbadanie technicznej zgodności kandydujących kodeków z wymaganiami komercyjnymi oraz opracowanie projektu specyfikacji. Badana jest również zgodność proponowanych rozwiązań z polityką praw własności intelektualnej Projektu DVB. Trzy kandydujące kodeki, które zostały wstępnie zidentyfikowane jako kandydujące do włączenia, to AV1, AVS3 i VVC.

DVB zatwierdził wymagania komercyjne dla kodeków wideo nowej generacji przed wprowadzeniem zaawansowanych usług 4K i 8K. Organ z siedzibą w Genewie rozpocznie teraz badanie wymagań handlowych i opracuje projekt specyfikacji. Badana jest również zgodność proponowanych rozwiązań z polityką praw własności intelektualnej Projektu DVB. Trzy kodeki, które zostały wstępnie zidentyfikowane to AV1, AVS3 i VVC.

Trzy kodeki mogą potencjalnie rozszerzyć rynkowy zasięg rozwiązań DVB i wprowadzić nowe funkcje i usprawnienia. - DVB jest pionierem w rozwoju systemów dystrybucji mediów i przygotowuje drogę dla zaawansowanych systemów 4K i 8K w przyszłości - powiedział Peter MacAvock, przewodniczący projektu DVB.

- Branża uważnie obserwuje naszą pracę i jesteśmy przekonani, że DVB ponownie wprowadzi nowe możliwości w technologii telewizyjnej. Zachęcamy wszystkie firmy mające udział w tej dziedzinie do przyłączenia się do naszej pracy.

Określając sposób korzystania z kodeków wideo nowej generacji, DVB ma nadzieję umożliwić nowe doświadczenia wideo, takie jak 8K, a także ulepszone opcje dostępności i personalizacji. Większa wydajność, jaką obiecują nowe kodeki, umożliwi rozszerzenie oferty usług UHD w naziemnych sieciach nadawczych oraz większy zasięg w połączeniu z niższymi kosztami dystrybucji w przypadku dostarczania szerokopasmowego.

Obsługa wideo 8K jest jednym z kluczowych zdefiniowanych wymagań, przy rozdzielczości do 7680×4320 pikseli. Obsługiwany ma być również wysoki zakres dynamiki (HDR) i wysoka liczba klatek na sekundę (HFR).

Aby ulepszyć modele dostarczania wideo 4K, wymagane jest, aby nowe kodeki zapewniały oszczędność szybkości transmisji danych o co najmniej 27% w porównaniu z istniejącym kodekiem HEVC w aplikacjach do transmisji 4K i co najmniej 30% w przypadku 4K w aplikacjach szerokopasmowych. Pierwsze specyfikacje będą dostępne w 2022 roku.

Janusz Sulisz