Chiński producent wprowadził na rodzimy rynek dwa, ogromne, 82-calowe telewizory z serii Mi Master.

Zdjęcie Xiaomi Extreme Commemorative Edition /materiały prasowe

Droższy z urządzeń, nazwany Xiaomi Extreme Commemorative Edition został wyposażony w panel 8K oparty na technologii mini-LED. Oznacza to wykorzystanie w wyświetlaczu 960 stref kontroli światła na całej jego powierzchni. Rozwiązanie to ma zapewniać wyższy współczynnik kontrastu i niższe ogólne zużycie energii - w przypadku opisywanego modelu, do 700 W.

Ponadto urządzenie dysponuje częstotliwością odświeżania 120 Hz z technologią wygładzania obrazu MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), wbudowanym odtwarzaczem multimedialnym zasilanym chipsetem Novatek. Telewizor zaoferuje także łączność 5G, port Gigabit LAN i port HDMI 2.1.

Tańszy model obsługujący rozdzielczość 4K również posiada wyświetlacz z częstotliwością odświeżania 120 Hz i technologią MEMC. Ponadto urządzenie posiada port HDMI 2.1, a także Dolby Vision. Całość jest napędzana chipsetem MediaTek z 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci.

Jak łatwo można się domyślić, 82-calowy telewizor 8K z 5G nie jest tanim wydatkiem. Obecnie urządzenie kosztuje 49 999 CNY, a więc w przeliczeniu ok 28000 PLN. Za mniejszy panel trzeba będzie zapłacić ok 9999 CNY, a więc ok 5600 zł.