XH90 i ZH8 - telewizory Sony otrzymały obsługę HDMI 2.1

Japoński koncern rozpoczął aktualizację oprogramowania sprzętowego pod obsługę standardu HDMI 2.1. Firmware trafi do modeli XH90 i ZH8.

Zdjęcie Sony X90H /materiały prasowe

Sony poinformowało, że zaprezentowane na początku tego roku telewizory, wreszcie otrzymają wsparcie najnowszego standardu HDMI. Choć modele XH90 i ZH8 były przygotowane na obsługę niektórych funkcji HDMI 2.1 od samego początku, to jednak producent postanowił włączyć obsługę standardu poprzez aktualizację oprogramowania.

Aktualizacja zapewnia wyższą przepustowość na portach HDMI 2.1 w telewizorach. Dzięki temu konsole do gier i odtwarzacze multimedialne mogą wykorzystywać telewizory, wyświetlające obraz 4K120 (4K przy 120 klatek na sekundę) i 8K60 (tylko Z8H / ZH8). Aktualizacja włącza również HDMI eARC i dodaje aplikację Apple TV.

Sony zapowiedziało także, że technologie VRR (Variable Refresh Rate) i ALLM (Auto Low Latency Mode), które są dwoma opcjonalnymi funkcjami HDMI 2.1, zostaną włączone w X900H (XH90) z późniejszą aktualizacją, gdy tylko zostaną formalnie certyfikowane przez Centrum testowe HDMI.

HDMI to kluczowy port w naszym telewizorze, konsoli, odtwarzaczu wideo, a także wielu innych urządzeniach. Od standardowego w telewizorach Full HD portu HDMI 1.4, przez wspierający 4K port HDMI 2.0, aż po najnowszy port - HDMI 2.1. Ten ostatni wyróżnia się m.in. przepustowością do 48 Gb/s - co jest niezwykle istotne w przypadku technologii wpływających na jakość obrazu.