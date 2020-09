Xbox Series X i S - rusza przedsprzedaż. Ile kosztują? Gdzie kupić nowego Xboxa?

W 41 państwach na całym świecie, w tym w Polsce, można składać zamówienia na konsole nowej generacji od Microsoft. Pre-order Xbox Series X oraz Series S dostępny jest na Microsoft Store oraz w sieciach sprzedaży elektroniki. Poznaliśmy również cenę programu Xbox All Access w Polsce.

Zdjęcie Xbox Series X (z lewej) i Xbox Series S /materiały prasowe

Xbox Series X i S będą dostępne w sklepach: MS Store, Media Expert, X-kom.pl, EURO RTV AGD, Media Markt, Komputronik, NeoNet i Empik.

Xbox Series X można zamówić w rekomendowanej cenie 2249 zł, zaś Xbox Series S za 1349 zł.

Otrzymaliśmy informację od Microsoftu, że u wybranych retailerów można znaleźć konsolę Xbox Series X w zestawie z grą Assassin's Creed Valhalla. Gra jest w wersji pudełkowej.

Xbox All Access



Microsoft ujawnił również polską cenę programu Xbox All Access, za pośrednictwem którego można nabyć każdą z konsol nowej generacji z systemie ratalnym wraz z dwuletnią subskrypcją Xbox Game Pas Ultimate. W jego ramach Xbox Series S będzie do nabycia w sugerowanej cenie detalicznej 111 zł miesięcznie, zaś Xbox Series X za 148 zł miesięcznie. Usługa będzie dostępna również w Polsce. Data jej wprowadzenia zostanie niebawem potwierdzona.

Tej jesieni w ramach Game Pass Ultimate będzie dostępne członkostwo EA Play bez żadnych dodatkowych kosztów. Co więcej, obecni subskrybenci Xbox All Access zyskują więcej elastyczności w zakresie do nowej serii. Oznacza to, że już teraz mogą zakupić konsole w dowolnym momencie, przy jednoczesnym spełnieniu minimalnych wymagań dotyczących płatności za upgrade.

Microsoft zdradził, że usługa Xbox Game Pass przekroczyła liczbę 15 mln subskrybentów.