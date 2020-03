W głównych wydaniach „Wiadomości” i „Panoramy” padła informacja, że Telewizja Polska pracuje nad „nową, przełomową ofertą dla widzów TVP”. W jej ramach każdy widz naziemnej telewizji cyfrowej miałby otrzymać za pośrednictwem internetu dostęp do obecnych, ale i nowych kanałów TVP, w tym TVP Dokument. Mowa jest również o jakości 4K.

- [...] Zbiega się to z pracami nad nową, przełomową ofertą dla widzów TVP. Za pośrednictwem naziemnej telewizji cyfrowej każdy miałby dostęp do internetowych wydań obecnych, ale i nowych kanałów tematycznych, takich jak przygotowywany TVP Dokument, w najwyższej jakości 4K. W ten sposób TVP planuje transmitować Euro 2020. To inaczej niż w stacjach komercyjnych, w których programy tematyczne są dodatkowo płatne - poinformowano w wydaniu "Panoramy" z dnia 4 marca o godz. 18:00.

- Trwają zaawansowane prace nad nadawaniem w naziemnej telewizji cyfrowej dodatkowych kanałów tematycznych, jak TVP Dokument. Próba pozbawienia Telewizji Polskiej środków na inwestycje zbiegła się w czasie z pracami nad uruchomieniem pakietu nowych kanałów dostępnych bez żadnych dodatkowych opłat. To będzie duże wyzwanie dla komercyjnej konkurencji. Grupy TVN i Polsatu za taką ofertę każą sobie dodatkowo płacić. Telewizja Polska przestawia się także na nadawanie w jakości 4K. Już niedługo w tej technologii pokażemy mecze Euro 2020. To też będzie dostępne bez żadnych dodatkowych opłat - poinformowano w wydaniu "Wiadomości" z dnia 4 marca o godz. 19:30".

Na podstawie powyższych informacji można wnioskować, że TVP pracuje nad uruchomieniem platformy telewizji hybrydowej HbbTV w naziemnej telewizji cyfrowej, w której dostępne byłyby także dodatkowe kanały, takie jak TVP Dokument czy TVP 4K z transmisjami Euro 2020. Gdyby taki scenariusz został zrealizowany, sprawdziłyby się przypuszczenia portalu satkurier.pl sprzed miesiąca dotyczące formy udostępniania widzom transmisji Mistrzostw Europy w piłce nożnej w jakości UHD.



Dodajmy, iż Telewizja Polska już od kilku lat korzysta w naziemnej telewizji cyfrowej z możliwości, jakie oferuje technologia HbbTV, np. na potrzeby VOD lub reklam. Jednak wykorzystanie sygnalizacji HbbTV w celu uruchomienia dodatkowych linearnych kanałów TVP byłoby całkowitą nowością. Dodajmy, iż pewne kroki w tym kierunku poczyniono już rok temu, uruchamiając pozycje testowe TVP 4 i TVP 6 w MUX 8.



