TV Q1 75" - telewizor QLED Xiaomi

Chiński gigant wprowadza na rynek telewizor 4K w technologii QLED. Model będzie miał przekątną ekranu wynoszącą 75 cali.

Zdjęcie Xiaomi TV Q1 75" /materiały prasowe

TV Q1 75" zapewnia prawdziwie kinowe wrażenia dzięki wyświetlaczowi o rozdzielczości 4K UHD i technologii kropek kwantowych. Obudowa jest wykończona elementami metalowymi. Kąt widzenia ekranu wynosi 178 stopni.

Reklama

Panel wyświetla pełen zakres barw NTSC z 1,07 mld kolorów i 1024 różnymi odcieniami. Wyposażony w 192 strefy pełnego, dynamicznego lokalnego przyciemniania matrycy, Mi TV Q1 75" utrzymuje niezrównany kontrast obrazu - osiąga współczynnik kontrastu 10 000:1. Dzięki obsłudze formatów Dolby Vision i HDR10+, Mi TV Q1 75" wyświetla obraz o rozszerzonym zakresie dynamicznym i naprawdę żywe kolory.

Mi TV Q1 75" ma wysoką częstotliwość odświeżania - 120 Hz. W połączeniu z portami HDMI 2.1, Mi TV Q1 75" jest telewizorem 4K dla graczy i streamerów.

Specyfikacja audio jest standardowa. Głośniki mają 30 W i jest ich sześć - dwa wysokotonowe i cztery niskotonowe. Mi TV Q1 75" obsługuje również Dolby Audio i DTS-HD dla użytkowników, którzy lubią dźwięk przestrzenny w doskonałej jakości.

Dzięki najnowszemu systemowi operacyjnemu Android TV użytkownicy mają dostęp do ponad 700 000 filmów i programów telewizyjnych oraz ponad 5 000 aplikacji w sklepie Google Play. Popularne aplikacje, w tym Netflix, Amazon Prime Video i YouTube są preinstalowane na Mi TV Q1 75".

Xiaomi skupia się na integracji technologii w domu. Dzięki mikrofonom do sterowania głosem (zasięg do 3 metrów), użytkownicy mogą bez użycia rąk sterować telewizorem i innymi podłączonymi urządzeniami inteligentnymi, po prostu mówiąc "OK, Google", aby aktywować Asystenta Google. Dla użytkowników, którzy chcą zachować całkowitą prywatność, istnieje również fizyczny przełącznik na dole panelu ekranu, wyciszający mikrofon. Wbudowany Chromecast sprawia, że screen mirroring staje się dziecinnie prosty. Umożliwia płynne przejście między nadawaniem treści z innych urządzeń na telewizor w ciągu kilku sekund.

Sugerowane cena to około 1399 euro. Telefon trafi do sprzedaży w marcu.