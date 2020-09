Na polskim rynku debiutuje kolejny telewizor Samsung z kategorii Lifestyle. Wyróżnia go innowacyjne wzornictwo i kilka nietypowych, zastosowanych w nim rozwiązań.

Zdjęcie The Serif Samsunga /materiały prasowe

The Serif został stworzony we współpracy z paryską firmą braci Ronan & Erwan Bouroullec, którzy zaliczani są do grona najsłynniejszych na świecie projektantów przemysłowych. Niestandardowe podejście już na etapie tworzenia konceptu i projektowania przyniosło telewizor, który będzie określał charakter każdego wnętrza, niezależnie od dominującego stylu. The Serif wyposażony jest w metalowy stojak, który idealnie współgra z charakterystyczną ramą urządzenia. Elastyczność instalacji zwiększają odczepiane nóżki podłogowe. Dzięki temu widzowie mogą ustawić urządzenie według własnych preferencji - jako wolnostojący element przestrzeni, który będzie przyciągał wszystkie spojrzenia czy też w bardziej tradycyjnej formie, np. na półce. Takie rozwiązanie sprawia, że The Serif będzie wyglądać świetnie także w mniejszej przestrzeni

Reklama

Patrząc na telewizor z boku, można zauważyć, że przypomina on kształtem literę "I", co daje wrażenie harmonii. Dzięki dopracowanej konstrukcji, przewody można umieścić w specjalnych żłobieniach i wykorzystać prowadnicę, by poprowadzić je wzdłuż nóżek.

Kiedy akurat nie oglądamy telewizji, ekran nie musi być tylko czarnym lustrem. Projektanci Ronan i Erwan Bouroullec zaprojektowali także nowe elementy do Trybu Ambient. W ofercie mamy do wyboru dwa ekskluzywne wzory, zainspirowane otaczającym światem - piękny liść i materiał o ciekawej fakturze - oraz różne opcje kolorystyczne.

Zdjęcie The Serif widziany z boku / materiały prasowe



Telewizor The Serif należy do rodziny Samsung Smart TV, dzięki czemu współpracuje ze smartfonem. Wystarczy położyć telefon na górnej obudowie telewizora, a za pomocą technologii NFC nastąpi szybkie połączenie obu urządzeń. Dzięki temu można np. strumieniowo przesyłać muzykę prosto z urządzenia mobilnego. W telewizorze możemy użyć także trybu Multi View, który pozwala podzielić ekran i jednocześnie odtwarzać treści mobilne i telewizyjne. Z kolei funkcja Dotknij i Wyświetl sprawi, że użytkownicy na ekranie mogą uzyskać "lustrzaną" kopię smartfona. The Serif oferuje również wsparcie Airplay2 dla łatwego odtwarzania treści z urządzeń Apple na dużym ekranie.





Zdjęcie The Serif Samsunga / materiały prasowe

Telewizor oferuje zalety odbiorników QLED. HDR z kolei dba o dostosowanie jasności poszczególnych elementów każdej sceny, w efekcie czego zarówno ciemne jak i jasne sceny będą wyglądały jeszcze bardziej realistyczne. Na niesamowite doświadczenia kinowe składają się także możliwości audio. Jeśli w naszym otoczeniu pojawiają się hałasy, Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA) potrafi je rozpoznawać automatycznie i wyostrzyć głosy w oglądanej treści.

Designerski telewizor The Serif zadebiutuje w trzech rozmiarach ekranu - 43, 49 i 55 cali.

Sugerowane ceny The Serif to: 43" za 3999 zł; 49 cale za 4499 zł i 55 cale za 4999 zł.