The Premiere - specjalny projektor Samsunga

Podczas wydarzenia Life Unstoppable Samsung zaprezentował The Premiere – projektor 4K o ultrakrótkim rzucie.

Zdjęcie Samsung The Premiere /materiały prasowe

Projektor The Premiere zadebiutuje w dwóch wariantach - LSP9T i LSP7T - o rozmiarach odpowiednio 130 i 120 cali. Oba laserowe urządzenia wyświetlają obraz w rozdzielczości 4K, który cechuje rewolucyjny kontrast. Tym samym widzowie będą mogli cieszyć się szczegółowym obrazem, nawet w ciemniejszych scenach. Jest to możliwe m.in. dzięki szczytowej jasności 2800 lumenów, która jest zgodna ze standardami ANSI (American National Standards Institute). The Premiere obsługuje również pionierski Tryb Filmmaker, który pozwala wyświetlić filmy zgodnie z wizją ich twórców.

Projektor daje dostęp do platformy Smart TV i umożliwia korzystanie z popularnych aplikacji VOD. Zapewnia również funkcje łączności mobilnej, takie jak Dotknij i Wyświetl, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać lustrzaną kopię smartfona na "ekranie" projektora.

Projektor The Premiere charakteryzuje się kompaktową konstrukcją typu all-in-one i minimalistycznym wykończeniem, dzięki czemu dopasuje się do każdego wnętrza. Urządzenie cechuje ultrakrótki rzut, co pozwala umieścić je praktycznie bezpośrednio przy ścianie. Projektor oferuje również potężny, wbudowany głośnik niskotonowy oraz technologię Acoustic Beam.

Zdjęcie Samsung The Premiere / materiały prasowe

Na początku produkt będzie oferowany w Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej oraz w Europie: w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Niderlandach, Austrii i Szwajcarii, a także w krajach nordyckich.

Projektor The Premiere należy do kategorii urządzeń lifestylowych, które firma Samsung wprowadziła na rynek po raz pierwszy w 2016 roku, wraz z premierą telewizora The Serif. Od tego czasu wachlarz propozycji został znacznie rozbudowany i obejmuje urządzenia, takie jak: The Frame, The Sero czy The Terrace.