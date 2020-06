The Frame, The Sero i The Serif - telewizory lifestylowe Samsunga

W Polsce debiutują trzy bardzo nietypowe telewizory - The Frame, The Sero i The Serif. Pierwszy został stworzony dla miłośników sztuki i osób, które nie chcą, aby telewizor nieustannie pełnij istotną rolę w naszym domu. The Sero przenosi mobilne doświadczenia na duży ekran, a The Serif łączy unikatowy design z możliwościami, jakie daje technologia QLED.

Zdjęcie Samsung The Frame /materiały prasowe

The Frame



Frame to telewizor łączący technologię i sztukę. Design Ramy Obrazu sprawia, że telewizor będzie prezentował się niczym obraz i stanie się elementem wystroju wnętrza. Za sprawą Trybu Sztuka po wyłączeniu, zamiast czarnego lustra ekranu można podziwiać ulubione obrazy, nowoczesną grafikę, pochodzące z muzeów i galerii lub własne zdjęcia. W specjalnie stworzonym internetowym sklepie ze sztuką Art Store do wyboru jest ponad 1200 pozycji. Z kolei dzięki wymiennym, opcjonalnym ramkom (do zakupienia osobno), które dostępne są w czterech kolorach - czarnym, białym, jasnego drewna oraz ciemnego drewna - ekran będzie może stać się częścią domowej kolekcji sztuki.

Telewizor ma ekran QLED ze 100-procentowym Natężeniem Kolorów. W 2020 roku The Frame zyskał szereg nowych technologii i funkcji, w tym technologię Dual LED[2], która m.in. zwiększa kontrast. Wrażenia z oglądania spotęguje także Aktywny Wzmacniacz Głosu. Dzięki niemu dźwięki otoczenia nie zakłócą seansu filmowego. Z kolei Multi View[3] pozwoli podzielić ekran i jednocześnie odtwarzać ulubiony film i czat ze smartfona.



W 2020 roku telewizor The Frame dostępny będzie w sześciu rozmiarach: 32, 43, 50, 55, 65, 75 cali.

The Sero



The Sero to produkt, który wykracza poza klasyczną definicję telewizora. Jego nazwa wywodzi się od koreańskiego słowa "pionowy", które najlepiej go opisuje. The Sero pozwala bowiem zmieniać orientację ekranu - zupełnie, jak w smartfonie czy tablecie.

Zdjęcie Samsung The Sero / materiały prasowe

W poziomie obejrzymy ulubione filmy i seriale, a w pionie sprawdzimy m.in. co nowego w mediach społecznościowych i zobaczymy treści w formatach, które do tej pory zarezerwowane były dla urządzeń mobilnych. Gdy połączymy telewizor ze smartfonem, będzie on odwzorowywał jego położenie. Wystarczy trzymać smartfon w pionie lub poziomie a w takim samym położeniu znajdzie się ekran The Sero.

Telewizor daje możliwość skorzystania z jeszcze większej liczby funkcji. Przykładem może być zaprojektowany specjalnie z myślą o tym produkcie Tryb Portret, dzięki któremu ekran wyłączonego telewizora nie będzie czarny. Stanie się płaszczyzną do prezentacji plakatów, własnych zdjęć, animacji czy wizualizacji.

O The Sero można powiedzieć, że jest to "telewizor mobilny". Specjalnie zaprojektowany Ruchomy Stojak Sero (dostępny osobno), który można połączyć z telewizorem pozwala swobodnie go przesuwać , w zależności od potrzeb.

The Sero zadebiutuje na polskim rynku jeszcze w lipcu. Dostępny będzie z ekranem o przekątnej 43".

The Serif



W 2020 r. The Serif zadebiutuje w Polsce. Telewizor stworzony we współpracy z paryską firmą braci Ronan & Erwan Bouroullec, którzy zaliczani są do grona najsłynniejszych na świecie projektantów przemysłowych.



Zdjęcie Samsung The Serif / materiały prasowe

Patrząc z boku, The Serif przypomina kształtem literę "I", co daje efekt wyważenia i symetrii. Jednym z jego wyróżników są odczepiane nóżki podłogowe, które dostępne są w zestawie. Takie rozwiązanie pozwala wyeksponować ekran w dowolny sposób - jako wolnostojący element wystroju, który skupia na sobie całą uwagę lub w bardziej klasycznej formie np. na szafce.



The Serif współpracuje ze smartfonem. Wystarczy, że położymy go na górnej ramie telewizora. Po połączeniu, The Serif automatycznie przechodzi w Tryb Ambient i odtwarza muzykę z telefonu wraz z efektami wizualnymi na ekranie.



W The Serif możemy użyć także trybu Multi View, który potrafi podzielić ekran i jednocześnie odtwarzać treści mobilne i telewizyjne. Tryb Muliti View posiada kilka możliwości wyświetlania, które możesz dopasować do preferencji. The Serif oferuje również wsparcie Airplay2 do odtwarzania treści z urządzeń Apple na dużym ekranie.



Ten designerski telewizor sprawdzi się świetnie zarówno jako efektowna ozdoba, ale także podczas filmowych maratonów. Oferuje rozdzielczość 4K i zalety telewizorów QLED, czyli piękne nasycone kolory (100% Natężenie Kolorów), HDR10+, Procesor Quantum 4K oraz funkcję Inteligentnego Skalowania.



Telewizor będzie dostępny w wersjach 43, 49 i 55-calowych w dwóch nowych kolorach, Cloud White i Cotton Blue.