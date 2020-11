Telewizory Toshiba UA6B63DG i UA4B63DG z głośnikami Onkyo w Polsce

Do Polski trafiły nowe telewizory 4K marki Toshiba - Modele UA6B63DG i UA4B63DG. Zostały one wyposażone w kilka ciekawych technologii, począwszy od systemu Android TV 9.0 na głośnikach marki Onkyo kończąc.

Zdjęcie Toshiba UA6B63DG /materiały prasowe

Każda z trzech wprowadzanych serii nowych telewizorów jest dostępna w pięciu rozmiarach (65, 58, 55, 50 i 43 cale). Wszystkie modele działają na najnowszej wersji platformy Android TV 9.0 Pie. Telewizory Android TV 9.0 zostały wyposażone w Asystenta Google, dzięki czemu możemy zadawać pytania, prosić o informacje, wyszukiwać głosowo miejsca czy rozrywkę. I to wszystko bez użycia klawiatury. Wystarczy powiedzieć OK Google, zadać pytanie do pilota, a Asystent Google odpowie wprost lub przekieruje na właściwą stronę z odpowiedziami oraz treściami video na YouTube.

Reklama

Dzięki Google Play Store użytkownicy telewizorów Toshiba serii UA6B63DG, UA4B63DG otrzymują dostęp do tysięcy aplikacji i gier. Już na poziomie głównego menu pojawia się dostęp do serwisów streamingowych takich jak Netflix, Amazon Prime Video oraz YouTube. Telewizory otrzymają aktualizację do 3 kolejnych wersji systemu Google - twierdzi producent.

Opisywane modele obsługują technologię Chromecast Bluetooth. Modele Toshiba UA6B63DG, UA4B63DG posiadają również wbudowane moduły Bluetooth, które pozwalają na bezprzewodową komunikację z innymi urządzenia domowej rozrywki takimi jak np. laptop, słuchawki czy amplituner kina domowego..

TRU Micro Dimming to jedna z ciekawszych technologii, która dzieli obraz na setki małych stref i dostosowuje kolory, jasność i kontrast indywidualnie dla każdej strefy. Dzięki temu zostaje znacznie poprawiona jakość i wyrazistość obrazu oraz rozpiętość tonalna w wymagających, dynamicznych scenach.

W modelach Toshiby UA6B63DG, UA4B63DG technologia HDR jest wspierana przez trzy standardy. Amatorzy kina domowego z pewnością docenią zastosowanie technologii Dolby Vision oraz HDR10 rodem ze studiów filmowych Hollywood.

Wbudowany Hybrid Log Gamma to z kolei standard przesyłu opracowany przez telewizyjnych potentatów - brytyjskie BBC oraz japońskie NHK. Wysyłany sygnał zawiera w metadanych precyzyjne informacje o poziomach naświetlenia poszczególnych elementów, które pozwalają wiernie odtworzyć go na domowych odbiornikach o różnych poziomach jasności.

Zdjęcie Toshiba UA4B63DG / materiały prasowe

Najnowsze telewizory z linii Toshiba UA6B63DG oraz Toshiba UA4B63DG zostały wyposażone w głośniki marki Onkyo. Ta japońska firma, autentyczna ikona hi-fi, znana audiofilom na całym świecie, od ponad 70 lat specjalizuje się w dostarczaniu najbardziej wyrafinowanych technologii z zakresu audio, w tym kultowych głośników i amplitunerów kina domowego.

Telewizory obsługują system Dolby Audio stworzony na potrzeby profesjonalnych studiów dźwiękowych. Bezstratny transfer audio zapewnia format kodowania DTS HD.

Za produktami marki Toshiba stoi obecnie firma Vestel.



Różnice między modelami

Serie UA6B63DG i UA4B63DG charakteryzują się tymi samymi funkcjami, a różnią wyglądem podstawy. UA6B63DG jest oparty na dużej stopie. Z kolei UA4B63DG charakteryzuje się dwiema nóżkami, które dają możliwości dostosowania soundbara. Oba modele szczycą się bezramkowym designem.

Modele Toshiba UA6B63DG, UA4B63DG w rozmiarach 43, 50, 55, 58, 65

Ceny w promocji:

55UA6B63DG - 1899 PLN / Black Friday

65UA6B63DG - 2 699 PLN/ Black Friday

55UA2063DG - 1 699 PLN/ Black Friday

65UA2063DG - 2 699 PLN