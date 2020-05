Telewizory Sony XH95 i OLED 4K HDR A8 trafiły do Europy

W sklepach w całej Europie dostępne są już telewizory Full Array LED 4K HDR XH95. Seria XH95, oparta na najbardziej zaawansowanych technologiach obrazu i dźwięku Sony. Firma Sony poinformowała także o rozpoczęciu sprzedaży najnowszych telewizorów OLED 4K HDR A8.

Zdjęcie Sony XH95 /materiały prasowe

Za zapewnienie realistycznego obrazu odpowiada zaawansowany procesor X1 Ultimate. Pierwszorzędne znaczenie ma także jakość dźwięku. Modele XH95 są więc wyposażone w technologię Sound-from-Picture Reality, dzięki której dźwięk zdaje się dobiegać wprost z ekranu.

W nowych telewizorach nie zabrakło trybu Netflix Calibrated Mode zapewniającego studyjną jakość przy oglądaniu seriali z serwisu Netflix.

Nowością w serii Sony XH95 jest technologia optymalizacji obrazu i dźwięku o nazwie Ambient Optimization. Automatycznie zwiększa ona lub zmniejsza jasność obrazu odpowiednio do oświetlenia pomieszczenia. Wykrywanie zasłon, mebli i innych obiektów, które mogą tłumić lub odbijać dźwięk, pozwala natomiast skorygować akustykę i uniknąć pogorszenia brzmienia.

Kolejna nowość w serii XH95 to wzornictwo Immersive Edge z minimalistyczną podstawą przy brzegu ekranu. Telewizory XH95 są oparte na platformie Android TV. Pozwalają używać Asystenta Google, pobierać aplikacje ze sklepu Google Play i korzystać z technologii Chromecast built-in. Zapewniają dostęp do treści, usług i urządzeń. Codzienne użytkowanie telewizora ułatwia ulepszone oryginalne menu Sony i komendy głosowe.

Użytkownicy urządzeń z Asystentem Google i asystentem Amazon Alexa mogą przesyłać filmy z serwisu YouTube i sterować odtwarzaniem (Google Home) lub zmieniać kanały i regulować głośność (urządzenia z asystentem Amazon Alexa). Technologia Apple AirPlay 2 umożliwia transmitowanie do telewizora filmów, muzyki, gier i zdjęć z takich urządzeń, jak iPhone, iPad czy Mac. Dzięki zgodności z technologią Apple HomeKit te same urządzenia mogą służyć do zdalnego sterowania telewizorem.

Telewizory OLED 4K Sony A8

Zdjęcie OLED 4K Sony A8 / materiały prasowe

Sercem telewizora A8 jest procesor X1 Ultimate, który precyzyjnie analizuje obraz, by wykorzystać ogromny kontrast ekranu OLED i zapewnić czystą czerń, dużą jasność i prawdziwy realizm obrazu. Z kolei funkcja Pixel Contrast Booster wzmacnia kolory i kontrast w jasnych fragmentach, dzięki czemu obraz zyskuje naturalne odcienie, większą głębię, subtelne faktury i kontrastującą czerń.

A8 jest pierwszym telewizorem wyposażonym w firmową technologię Sony X-Motion Clarity, służącą do wyraźnego wyświetlania szybkich akcji. Aby uniknąć rozmazania i utraty jasności, zmieniające się obrazy są poddawane precyzyjnemu przetwarzaniu.

Seria A8, podobnie jak wiele wcześniejszych modeli Sony, jest źródłem naprawdę intensywnych doznań audiowizualnych. Zapewnia je technologia Acoustic Surface Audio, dzięki której ekran staje się również głośnikiem. Do wytwarzania dźwięku służy wibrujący siłownik. Jest on ukryty za ekranem, dzięki czemu dialogi, odgłosy pracy silników i inne dźwięki dobiegają z miejsca, w którym toczy się akcja.

Z tyłu telewizora znajdują się dwa zintegrowane subwoofery, które zapewniają bardziej dynamiczny dźwięk z dużą ilością basu — idealny przy oglądaniu filmów akcji i słuchaniu muzyki.

Nowe telewizory A8 to kolejne modele z trybem Netflix Calibrated Mode, który opracowano, by wiernie oddać wizję i zamysł twórców i zagwarantować studyjną jakość obrazu przy oglądaniu oryginalnych produkcji serwisu Netflix. Modele z serii A8 to również produkty IMAX Enhanced - takie telewizory w pełni wykorzystują potencjał materiałów IMAX Enhanced, zapewniając porywającą rozrywkę.

W telewizorach OLED 4K HDR A8 zastosowano technologię optymalizacji obrazu i dźwięku o nazwie Ambient Optimization, automatycznie zwiększającą lub zmniejszającą jasność obrazu odpowiednio do oświetlenia pomieszczenia. Wykrywanie zasłon, mebli i innych obiektów, które mogą tłumić lub odbijać dźwięk, pozwala natomiast skorygować akustykę i uniknąć pogorszenia brzmienia.

Telewizory A8 są oparte na platformie Android TV. Pozwalają używać Asystenta Google, pobierać aplikacje ze sklepu Google Play i korzystać z technologii Chromecast built-in. Zapewniają łatwy dostęp do treści, usług i urządzeń. Ulepszone oryginalne menu Sony i komendy głosowe ułatwiają codzienne użytkowanie telewizora. Użytkownicy produktów z Asystentem Google i asystentem Amazon Alexa mogą przesyłać filmy z serwisu YouTube i sterować odtwarzaniem (Google Home) lub zmieniać kanały i regulować głośność (urządzenia z asystentem Amazon Alexa).

Technologia Apple AirPlay 2 umożliwia transmitowanie do telewizora filmów, muzyki, gier i zdjęć z takich urządzeń, jak iPhone, iPad czy Mac. Dzięki zgodności z technologią Apple HomeKit te same urządzenia mogą służyć do zdalnego sterowania telewizorem.

Dostępność

Telewizory Sony OLED 4K HDR A8 oraz Full Array LED 4K HDR XH95 są już w sprzedaży w największych sieciach oferujących elektronikę użytkową, m.in. Media Markt, RTV Euro AGD, Media Expert, Neonet oraz Sony Centre. Informacje o cenach można znaleźć na stronach internetowych sieci handlowych.

Telewizory Full Array LED 4K HDR Sony XH95 — najważniejsze cechy i funkcje

Rozmiary ekranu: 85", 75", 65", 55" i 49"

Telewizory OLED 4K Sony A8:

Rozmiary ekranu: 65" i 55"