Telewizory Sharp Aquos Android TV w sprzedaży

Sharp prezentuje najnowsze telewizory z systemem Android TV. Do sklepów trafiły właśnie trzy serie telewizorów AQUOS wyposażonych w system Android TV, z dostępem do ponad 500 tysięcy programów TV i filmów, usług asystenta Google oraz wielu innych funkcji.

Zdjęcie Sharp Aquos Android TV BL5 /materiały prasowe

W modelach Android TV, Sharp oferuje inteligentną platformę telewizyjną z przyjaznym interfejsem użytkownika. Asystent Google pozwala używać głosu do sterowania telewizorem, uzyskać szybki dostęp do ulubionej rozrywki, przeglądać na ekranie telewizora wyniki wyszukiwania z wyszukiwarki Google, a także sprawdzać zaplanowane spotkania i zarządzać bezprzewodowo urządzeniami w inteligentnym domu.

Dzięki Google Play Store można uzyskać dostęp do ogromnej kolekcji ponad 5000 aplikacji oraz bibliotek multimedialnych obejmujących wideo, muzykę, gry, sport oraz wiadomości. Oprócz zwykłych programów telewizyjnych można oglądać ulubione filmy i seriale za pośrednictwem serwisów VoD, takich jak Netflix, Prime Video, HBO GO, Rakuten, Ipla, Player, a także TVP VOD. Sharp AQUOS Android TV zapewnia również dostęp do muzycznych serwisów streamingowych, takich jak Spotify, Deezer lub Tidal. Dodatkowo, nowe modele wyposażono w funkcję Google Chromecast, która umożliwia bezprzewodowe przesyłanie materiałów z urządzeń mobilnych - takich jak smartfony, tablety oraz laptopy.

Dzięki rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli telewizory Sharp AQUOS zapewniają odtwarzanie obrazów o rozdzielczości 4K. Obsługa funkcji HDR10 i HLG pozwala wyświetlać obrazy o naturalnym nasyceniu kolorów, właściwym kontraście i jasności. Technologia Sharp Active Motion 600 zwiększa ostrość ruchomych obiektów, redukując smużenie powstające na obrazie.

Wszystkie modele wyposażono w wysokiej jakości systemy głośnikowe harman/kardon, które zapewniają kinowe doznania audio. Wbudowane głośniki wysokotonowe z membranami z jedwabiu oraz dodatkowe głośniki nisko tonowe zapewniają emisję czystego dźwięku w całym zakresie - od tonów wysokich po głębokie basy - a procesor dźwięku DTS Virtual: X dodatkowo zwiększa wszelkie wrażenia dźwiękowe. System DTS Virtual: X tworzy wrażenie dźwięku do 5.1.4 kanałów z wykorzystaniem tradycyjnych głośników w płaszczyźnie poziomej. DTS HD obsługuje ponadto bezstratne odtwarzanie dźwięków audio z nośników o wysokiej rozdzielczości, takich jak Blu-ray lub HD DVD.

Wbudowany potrójny tuner odtwarza sygnały telewizyjne z sieci kablowych (DVB-C), naziemnych (DVB-T/T2HD) i satelitarnych (DVB-S/S2). Urządzenia zewnętrzne, takie jak zestawy soundbar czy odtwarzacze Blu-ray można podłączyć przy pomocy trzech wejść HDMI w telewizorach o przekątnych 50 i 55 cali i czterech w przypadku przekątnych 40 i 65 cali. Wszystkie modele wyposażono również w czytniki kart SD oraz porty USB do odtwarzania dodatkowych materiałów multimedialnych.

Zdjęcie Sharp Aquos Android TV BLS2 / materiały prasowe





Seria BL obejmuje pierwsze modele telewizorów AQUOS Android TV, które pojawią się na rynku europejskim w samym szczycie bożonarodzeniowych zakupów.

W 2020 roku Sharp planuje dwie kolejne serie, a wśród nich serię BN z technologią Dolby Atmos, która odtwarza dynamiczny trójwymiarowy dźwięk oraz z inspirowaną rozwiązaniami kinowymi technologią Dolby Vision HDR zapewniającą żywe obrazy o intensywnych brawach i wysokim kontraście.

Najnowsze modele telewizorów, dostępne są do nabycia w sklepach stacjonarnych i za pośrednictwem stron internetowych wybranych partnerów handlowych.