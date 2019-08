Telewizory Samsung RU7 w Polsce

Tegoroczna oferta telewizorów UHD (4K) obejmuje szeroki wachlarz produktów, wśród których znalazła się seria 7, reprezentowana przez modele RU7400, RU7300 oraz RU7100. Znajdziemy w nich szereg technologii,w tym dostęp do popularnych serwisów VOD, także aplikacji Apple TV.

Zdjęcie Samsung RU7100 /materiały prasowe

Seria RU7 oferuje zastąpiła zeszłoroczne telewizory z literą "N" w nazwie. Najwyższe modele w tej ofercie, czyli RU74xx, wyróżniają się Rozszerzoną Dynamiczną Paletą Kolorów, która jest w stanie odwzorować ponad miliard odcieni barw. Ponadto wszystkie modele z serii 7 zostały wyposażone w inteligentny Procesor UHD, a technologia Supreme UHD Dimming odpowiada za precyzyjną regulację barw, ostrości i kontrastu.

Reklama

Telewizory Samsung z serii 7 zostały wyposażone w System Maskowania Kabli, który pozwoli skutecznie uwolnić nasze wnętrze od plątaniny przewodów. Wystarczy umieścić kable w specjalnie wyprofilowanych szczelinach, znajdujących się z tyłu telewizora, a następnie przeprowadzić je przez podstawę.



Obecnie telewizor to coś więcej niż telewizja, a coraz większa popularność serwisów VOD wskazuje, że zmienił się sposób, w jaki korzystamy z treści wideo. Właśnie dlatego ważne jest, aby telewizor zapewniał łatwy i szybki dostęp do ulubionych aplikacji. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, telewizory Samsung UHD zostały wyposażone w przejrzystą i intuicyjną platformę Smart TV. Dzięki Smart Hub ulubione treści dostępne będą w zasięgu ręki. Obsługę ułatwi także Jeden Pilot, który pozwala zarządzać większością podłączonych do telewizora urządzeń - od dekodera po konsolę do gier.



Zdjęcie Samsung RU7400 / materiały prasowe

Użytkownicy telewizorów z serii RU7 będą także mogli korzystać z dedykowanej aplikacji Apple TV. Dzięki niej zyskują dostęp do swojej biblioteki filmów i programów w iTunes, a także mogą kupować kolejne produkcje, w tym materiały w najwyższej jakości 4K HDR. Ponadto obsługa AirPlay 2 pozwoli odtwarzać na telewizorze Samsung UHD filmy, zdjęcia czy muzykę bezpośrednio z urządzeń Apple.