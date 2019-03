​W tym roku telewizory QLED dostarczą widzom jeszcze więcej emocji - do wyboru jest aż 20 modeli w rozdzielczości 4K oraz jeden model QLED 8K z ekranami o przekątnej od 65 do 85 cali, a na zamówienie nawet 98 cali.

Nowe telewizory są w stanie odwzorować ponad miliard odcieni ze 100-procentowym natężeniem, co oznacza, że zobaczymy subtelne różnice w odcieniach i przejściach tonalnych. Wszystkie tegoroczne modele QLED są także zgodne ze standardem HDR10+. Technologia ta odpowiada m.in. za poprawę poziomu jasności, a ustawienia dobierane są dla każdej ze scen osobno. Właśnie dlatego telewizory Samsung mogą odwzorowywać niektóre jaśniejsze fragmenty scen jeszcze jaśniej, a ciemniejsze ciemniej.

Przez kilka ostatnich lat Samsung wypracował nową rolę telewizora w domu - dziś nie jest to tylko ekran podłączony do anteny. Jest to multimedialne centrum i designerski element wyposażenia wnętrza. Przykładem takiego postrzegania roli telewizora jest dostępny w serii QLED Tryb Ambient. Dzięki niemu największy w domu ekran - niczym kameleon - wtapia się we wnętrze. Pozwala wyświetlić np. wzór tapety, która znajduje się na ścianie, na której wisi urządzenie, czy też jej kolor. Tryb ten pomoże także przeobrazić telewizor w osobiste centrum informacji - zobaczymy prognozę pogody czy nagłówki informacji.

Samsung stale pracuje nad rozwojem technologii QLED. Modele z tej serii na 2019 rok wyposażone są w technologię "Ultra Viewing Angle". Dzięki zmienionej strukturze paneli telewizora, światło równomiernie rozświetla ekran.



Tegoroczne modele QLED 4K otrzymały także procesor Quantum, czyli technologię, która została po raz pierwszy zastosowana w telewizorze QLED 8K.



W tym roku telewizory QLED, jako flagowe modele Smart TV, zapewnią jeszcze więcej opcji dostępu do rozrywki. Wśród nowości znajdzie się m.in. aplikacja iTunes Movies. Dzięki temu widzowie będą mogli korzystać z istniejącej biblioteki iTunes, a także przeglądać iTunes Store oraz kupować i wypożyczać filmy. Z kolei obsługa Apple AirPlay 2 pozwoli odtwarzać materiały z urządzeń Apple bezpośrednio na dużych ekranach telewizorów Samsung.

W przedsprzedaży dostępne będą modele QLED Q70/Q80/Q85 oraz Q90 o rozdzielczości Ultra High Definition (4K) z ekranami o wielkości 65 i 75 cali. Kupując premierowe produkty w ramach tej specjalnej oferty w dniach 18 - 31 marca, nabywcy mogą liczyć na dodatkowe korzyści, które - w zależności od partnera - mogą obejmować bezpłatny transport oraz instalację, a także wieszak do montażu telewizora na ścianie w prezencie. Produkty dostępne będą w RTV EURO AGD, Media Markt, Media Expert, Neonet i sklepach Samsung Brand Store.