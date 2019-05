W majau LG wprowadza do Polski inteligentne telewizory LG OLED ThinQ AI - modele W9, E9, C9, B9 oraz LG NanoCell TV oparte na platformie sztucznej inteligencji

Zdjęcie /INTERIA.PL

Nowa linia LG OLED i NanoCell została wyposażona w udoskonalone funkcje sztucznej inteligencji, które dzięki zastosowaniu zaawansowanych procesorów drugiej generacji α9 i α7 oraz technologii Deep Learning skutecznie podwyższają jakość obrazu oraz dźwięku. Procesory α9 i α7 (II generacji) analizują sygnał wideo i decydują o sposobach jego przetwarzania oraz podwyższania jakości w telewizorze, w którym są wbudowane. Opracowany przez LG algorytm uczenia się Deep Learning rozpoznaje obrazy, dzięki czemu procesor wie, w jaki sposób poprawić ich jakość i zapewnić lepsze wrażenia.

Reklama

Nowe procesory wspierają funkcjonalność AI Picture wykorzystującą proces głębokiego uczenia opartego na wbudowanej, ogromnej bazie informacji wizualnych (ponad 1 Mln). Rozpoznają one także jakość sygnału źródłowego i na tej podstawie dobierają optymalne algorytmy, dzięki którym na ekranie telewizora wyświetlany jest zadziwiająco realistyczny obraz.



LG zastosowało także nową funkcję AI Brightness, która mierzy natężenie światła w otoczeniu, dzięki czemu może określić oraz inteligentnie dostosować jasność obrazu do warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu. Gdy natężenie światła rośnie, rozjaśniane są fragmenty obrazu, które tego wymagają, dzięki czemu wszystkie detale na ekranie pozostają wyraźne i dobrze widoczne. Nie musimy zatem martwić się czy oglądamy film w samo południe czy wieczorem, gdyż niezależnie od natężenia światła, wyświetlany obraz będzie najwyższej możliwej jakości.

Interfejs HDMI 2.1

W 2019 roku wybrane modele telewizorów OLED i NanoCell zostały wyposażone w interfejs HDMI 2.1 umożliwiający wyświetlanie treści 4K z prędkością 120 klatek na sekundę, a także zapewniający obsługę technologii 4K HFR (High Frame Rate, trybu ALLM (Automatic Low Latency Mode) czyli małego opóźnienia sygnału zmniejszającego input lag. Dodatkowo HDMI 2.1 zapewnia funkcjonalność VRR (Variable Refresh Rate). Zmienna częstotliwość odświeżania synchronizuje źródło i wyświetlacz z ciągłą zmieniającą się częstotliwością odświeżania, aż do podstawowej klatki po klatce. HDMI 2.1 zawiera również eARC (enhanced Audio Return Channel) wzmocniony zwrotny kanał audio, dający możliwość przesyłania najbardziej zaawansowanych formatów dźwiękowych do zewnętrznego amplitunera. Technologia LG Cinema HDR 4K, dzięki obsłudze większości formatów HDR, takich jak Dolby Vision, HDR 10 (Pro), HLG, Advanced HDR Technicolor pozwala cieszyć się kinową jakością obrazu w domowych warunkach.

Zdjęcie LG C9 / materiały prasowe

AI Sound

Nowa funkcjonalność AI Sound z nowym algorytmem LG pozwala na optymalne przetworzenie dwukanałowego dźwięku stereo na wirtualny 5.1-kanałowy dźwięk przestrzenny. Procesory α9, α7 drugiej generacji umożliwiają precyzyjne odtwarzanie dźwięku w zależności od rodzaju treści, co ułatwia m.in. odbieranie dialogów w filmach oraz programach telewizyjnych, a także zapewnia kinowe wrażenia dźwiękowe.



Dźwięk odtwarzany przez telewizory LG jest również optymalnie dostosowywany do akustyki pomieszczenia oraz pozycji widzów. Dzięki funkcji AI Acoustic Tuning, za pomocą pilota Magic telewizor dostosowuje i optymalizuje dźwięk do akustyki pomieszczenia i pozycji widza, aby zapewnić jego najlepszy możliwy odbiór. Co więcej w 2019 roku wszystkie telewizory OLED i NanoCell zostały wyposażone w technologię Dolby Atmos.



Zdjęcie / materiały prasowe

LG ThinQ

LG posiada otwartą platformę, która daje możliwość kompleksowego integrowania technologii sztucznej inteligencji LG, asystentów głosowych w tym Asystenta Google w języku polskim (planowanego w IV kwartale), jak również sterowania wszystkimi urządzeniami IoT w inteligentnym domu. Nowością w tegorocznej linii LG OLED i NanoCell jest również wsparcie dla Apple AirPlay 2, co pozwoli użytkownikom na odtwarzanie filmów z iTunes i innych aplikacji - jak również muzyki i zdjęć - bezpośrednio z urządzeń Apple na telewizorze.

W skład oferty LG na rok 2019 wchodzą telewizory OLED oraz NanoCell w różnych wielkościach ekranu.



Linia LG OLED TV 2019 składa się z 4 serii: W9 (77, 65 cali), E9 (65, 55 cali), C9 (77,65, 55 cali) oraz B9 (77,65, 55 cali). Natomiast linia LG NanoCell wejdzie na polski rynek w 5 seriach: SM98 (65, 55 cali), SM90 (86, 75, 65, 55, 49 cali), SM86 (75, 65, 55, 49 cali), SM85 (65, 55, 49), SM82 (65, 55, 49 cali).