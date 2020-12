Telewizory Hitachi HAL7250, HAK6151 i HAK5750 w Polsce

Hitachi, jedna z najstarszych japońskich marek (110 lat historii) - rękami firmy Vestel, nowego właściciela tego brandu telewizorów - wprowadza do Polski trzy nowe linie telewizorów 4K z Android TV 9.0.: HAL7250 (65, 58, 55, 50 cali) HAK6151 (65, 58, 55, 50 cali) oraz HAK5750 (65, 58, 55, 50 cali). Są to telewizory skierowane m.in. do graczy, sprawdzą się również w przypadku korzystania z serwisów streamingowych.

Zdjęcie Nowe telewizory są pozycjonowane jako propozycja dla m.in. graczy /materiały prasowe

W ofercie Hitachi TV dominują telewizory powyżej 50 cali. Producent twierdzi, że testy wykazały, input lag w telewizorach na poziomie 17 ms.

Telewizory Hitachi serii HAL7250, HAK6151 i HAK5750 zostały wyposażone w matryce VDA znane z reguły z segmentów premium. Za reprodukcję kolorów odpowiada technologia Micro Dimming która dzieli obraz na setki małych stref i dostosowuje kolory, jasność i kontrast indywidualnie dla każdej strefy. Nowe modele Hitachi serii HAL7250, HAK6151 i HAK5750 są w pełni kompatybilne ze standardem HDR (skrót od High Dynamic Range).

Technologia HDR jest wspierana przez trzy standardy: Dolby Vision, HDR10, a także Dolby Vision HDR, które umożliwia odwzorowanie rekordowych 68 miliardów kolorów

Wbudowany Hybrid Log Gamma to z kolei standard przesyłu opracowany przez telewizyjnych potentatów - brytyjskie BBC oraz japońskie NHK. Wysyłany sygnał zawiera w metadanych precyzyjne informacje o poziomach naświetlenia poszczególnych elementów, które pozwalają wiernie odtworzyć go na domowych TV o różnych poziomach jasności.

Wszystkie modele Hitachi serii HAL7250, HAK6151 i HAK5750 działają na bazie najnowszej wersji platformy Android TV 9.0 Pie, która oferuje dostęp do ponad 4000 tysięcy aplikacji. Standardowo telewizory Hitachi z Android TV 9.0 zostały wyposażone w Asystenta Google.

Producent twierdzi, że telewizory Hitachi otrzymają aktualizację do trzech kolejnych wersji systemu Google.

Modele serii Hitachi HAL7250, HAK6151 i HAK5750 posiadają wbudowane moduły Bluetooth, które pozwalają na bezprzewodową komunikację z innymi urządzenia domowej rozrywki takimi jak np. laptop, słuchawki czy amplituner kina domowego.

Zdjęcie Hitachi 50HAK5750 / materiały prasowe

Za dźwięk w telewizorach Hitachi dba system Dolby Audio. Bezstratny transfer audio zapewnia format kodowania DTS HD.

Różnice między modelami

Serie Hitachi HAL7250, HAK6151 i HAK5750 mają podobny zakres funkcjonalności i specyfikacji technicznej. Seria HAL7250 ma bezramkowy, minimalistyczne wzornictwo. Modele z serii HAK6151 i HAK5750 dysponują zwiększoną do czterech liczbą wejść HDMI co pozwala na podłączenie większej ilości urządzeń. Obie serie różnią się rodzajem podstawy.

Przykładowe ceny:

Hitachi 65HAL7250 - 2899 PLN

Hitachi 58HAL7250 - 2199 PLN

Hitachi 55HAL7250 - 1899 PLN

Hitachi 43HAL7250 - 1599 PLN

Hitachi 65HAK6151 - 2399 PLN

Hitachi 58HAK5750 - 1999 PLN

Hitachi 55HAK5750 - 1699 PLN

Hitachi 50HAK5750 - 1449 PLN

Hitachi 43HAK5750 - 1349 PLN