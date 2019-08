Telewizor The Frame 2019 debiutuje w Polsce

Telewizor The Frame w nowej odsłonie od dziś jest dostępny w salonach Samsung Brand Store w całej Polsce. The Frame 2019 dostępny jest w czterech rozmiarach: 43/49/55 i 65 cali.

Zdjęcie The Frame 2019 /materiały prasowe

The Frame stworzony został zgodnie z koncepcją, w której największy w domu ekran staje się ozdobą i częścią wnętrza, także gdy jest wyłączony. Za pośrednictwem Trybu Sztuka telewizor "przeobraża się w płótno", na którym możemy podziwiać własne ulubione obrazy czy zdjęcia, lub wybierać spośród tych, które dostępne są w internetowym sklepie z dziełami sztuki - Samsung Art Store. Powstał on specjalnie z myślą o tym niezwykłym telewizorze. Do wyboru jest ponad tysiąc obrazów, zdjęć i grafik, pochodzących z kolekcji znanych światowych galerii i muzeów.

Jeśli naprawdę trudno jest nam się zdecydować na jeden obraz, możemy skorzystać z opcji pokazu slajdów, gdzie wybieramy nie tylko dzieła, kolejność ich wyświetlania, ale także czas ich prezentacji. Ulubione prace możemy także oznaczyć "serduszkiem", dzięki czemu automatycznie trafią do odpowiedniego folderu. Tryb Sztuka daje nam także pełną kontrolę nad sposobem prezentacji obrazów czy zdjęć. Kolor tła czy nietypowy układ pozwolą jeszcze lepiej dopasować sztukę do przestrzeni.

Dzięki zastosowaniu czujnika ruchu sztuką będziemy mogli cieszyć się zawsze, gdy będziemy w pobliżu. Jeśli telewizor przez dłuższy czas nie wykryje naszej obecności, automatycznie wyłączy galerię. Dodatkowo The Frame wykrywa poziom natężenia światła w otoczeniu, dostosowując jasność i tonację kolorów na ekranie.

Zdjęcie The Frame 2019 / materiały prasowe

Telewizory The Frame korzystają z technologii kropki kwantowej - Quantum Dot, stosowanej w telewizorach QLED. Wrażenia spotęguje zaawansowany HDR 10+, który ożywia obrazy, ukazując szczegóły tak, jak chciał tego reżyser - tak przynajmniej twierdzi producent.

The Frame daje wiele opcji personalizacji i rozwiązań, dzięki którym sztuka na dobre rozgości się w domu. Wymienne, opcjonalne ramki telewizora oferowane są w kolorze białym, beżowym i orzechowym.

Zdjęcie The Frame 2019 / materiały prasowe

Ceny rozpoczynają się od około 6999 zł za model o przekątnej 55 cali i 5999 zł za model o przekątnej 49 cali.