Telewizor dla gracza. Na co zwrócić uwagę?

Duży ekran, wysoka jakość obrazu 4K oraz szybki i rozbudowany smart to cechy, które często brane są pod uwagę przy wyborze nowego telewizora. Jednak jeśli sprzęt będzie wykorzystywany także do grania, warto bliżej przyjrzeć się dodatkowym funkcjom i technologiom. Co powinien mieć telewizor dla gracza?

Zdjęcie Telewizor dla gracza /materiały prasowe

Przejmij pełną kontrolę

Jednym z ważniejszych elementów, na które warto zwrócić uwagę wybierając telewizor, także do grania, jest input lag. Pod tym pojęciem kryje się tzw. efekt opóźnienia, czyli czas, który mija od chwili, gdy telewizor odbiera sygnał, do momentu jego wyświetlenia na ekranie. Innymi słowy to czas od wciśnięcia przycisku kontrolera do momentu reakcji widocznej na ekranie. W tym przypadku im niższa wartość - tym lepiej. Przyjmuje się że wartość input lag poniżej 20 milisekund jest bardzo dobra i praktycznie niezauważalna dla graczy. W połączniu z technologią Freesync, która eliminuje efekt "urywanych" rozgrywek i zacinających się ujęć, gracze mogą liczyć na pełną kontrolę nad akcją.

Komfort gry zwiększa także Game Motion Plus, czyli system poprawy płynności i ostrości obrazu. Technologia ta pozwala precyzyjnie regulować stopień poprawy ruchomego obrazu, co intensyfikuje wrażenia wizualne. Telewizory QLED oferują także Automatyczny Tryb Gry, który uruchomi się zaraz po wykryciu włączonej konsoli. To wygodne rozwiązanie, ponieważ nie trzeba zmieniać poszczególnych parametrów telewizora z poziomu menu za każdy razem, kiedy będziemy mieli ochotę zagrać.

Kolejnym udogodnieniem dla fanów gier jest Real Game Enhancer, który wraz z Dynamicznym Korektorem Czerni zapewnia lepszą widoczność w ciemności, a poprzez szczegółową analizę scen, poprawia jakość obrazu. Dzięki temu bez problemu namierzysz przeciwników skrywających się pod osłoną nocy. Real Game Enhancer odpowiada także za wzmocnienie dźwięku, co pozwala jeszcze pełniej wejść do wirtualnego świata gry.

Duży ekran to więcej wrażeń

Duży ekran to większy komfort także w odniesieniu do gier. Można wygodnie rozsiąść się na kanapie i oddać ulubionej rozrywce. O jakość obrazu i wrażeń zadbają technologie, takie jak Procesor Quantum 4K i Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie, które precyzyjnie zarządza podświetleniem, co przekłada się na intensywniejszą czerń i idealny kontrast. W grach ma to szczególne znaczenie.

Tym, co odróżnia telewizory QLED, jest wsparcie HDR. Dzięki tej technologii do oddania większej ilości szczegółów telewizor wykorzystuje rozszerzony zakres jasność. Oznacza to, że zarówno w ciemnych, jak i jasnych scenach zobaczymy więcej detali. To rozwiązanie świetnie sprawdza się także podczas grania.

Dźwięk, który buduje napięcie

Tegoroczne soundbary, takie jak Q90R, Q80R, Q70R, Q60R i R650 oferują dedykowany Tryb Gry. Wykorzystano tu algorytm, który podobnie jak w słuchawkach, kieruje dźwięk w taki sposób, że gracz słyszy wszystko dokładnie tak, jak postać, którą steruje. Wrażenia są rzeczywiste, a gra staje się jeszcze bardziej wciągająca. Co więcej, jeśli soundbar podłączony będzie do telewizora za pośrednictwem kabla HDMI, po włączeniu konsoli Tryb Gry uruchomi się automatycznie.

Dziś gry to wysokobudżetowe produkcje, które jakością zbliżone są do filmów. Dzięki temu, że telewizory posiadają coraz więcej funkcji i trybów stworzonych z myślą poprawie wrażeń z rozgrywki, te największe domowe ekrany stały się prawdziwie uniwersalną platformą rozrywki. Teraz zarówno fani gier, jak i miłośnicy dobrego kina mogą przenieść się w centrum wydarzeń.