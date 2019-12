TCL X10 - telewizor w technologii Mini-LED

TCL zaprezentował w Warszawie telewizor X10 - model oparty na technologi Mini-LED. Zapewnia ona kontrast, szczegóły, realistyczną jakość obrazu oraz wydajność HDR na niespotykanym wcześniej poziomie - twierdzi producent.

Zdjęcie TCL X10 /materiały prasowe Ultra HD 4K TCL - telewizory EC78 i X81 trafiły do Polski

Mini-LED to technologia podświetlania stworzona przez TCL, oparta na koncepcji FALD (Full Array Local Dimming). Użycie ponad 15 tysięcy diod LED pozwoliło uzyskać niespotykaną wcześniej liczbę stref odpowiadających za kontrast: 768 stref w pierwszej generacji. W kolejnych generacjach planowane jest znaczne zwiększenie ich liczby. Tylne podświetlenie diodami LED matrycy jest znacznie gęstsze, pojawiło się też więcej stref kontroli pozwalających podświetlać matrycę miejscowo w sposób dokładniejszy niż dotychczas. Dla użytkownika oznacza to, że wyświetlacz poradzi sobie lepiej z obrazami o zróżnicowanej jasności, zwiększając kontrast i dokładność podświetlenia obrazu w miejscach, gdzie jest to wymagane.

Reklama

Flagowa seria TCL X10 łączy w sobie funkcję podświetlenia Direct Mini LED, technologię obrazowania Quantum Dot oraz technologię wyświetlania 4K HDR Premium z Dolby Vision i HDR10+. Dzięki temu można cieszyć się wyrazistym kontrastem i nieskończonymi kolorami. Odbiorniki wyposażono w Android TV z wbudowaną, sterowaną głosem funkcją Google Assistant. Wraz z zastosowaniem modułu świetlnego TCL Mini parametry takie jak kontrast, detale, jakość obrazu bliska rzeczywistości czy paleta barw HDR wkraczają na nowy poziom. Ponieważ moduł zawiera ponad 15 000 ultracienkich diod LED, telewizor serii X10 będzie wyświetlał jasne biele i ciemne czernie bez efektu "halo", a detale odda w żywych barwach standardu HDR.

Zdjęcie TCL X10 / materiały prasowe

Technologia Quantum Dot zapewni kolorystkę wynoszącą 100 proc. nasycenia w standardzie DCI-P3 przy 1500 nitach luminacji, a dzięki wykorzystaniu matrycy 100Hz nawet przy szybko zmieniających się ujęciach obraz zachowa idealną jakość. W serii X10 zaproponowano również technologię imersji dźwiękowej Dolby Atmos oraz kinową jakość dźwięku uzyskiwaną z zastosowaniem soundbaru Onkyo 2.2

Telewizory TCL serii Mini LED występują w wielu rozmiarach i opcjach. 65-calowa wersja 4K z soundbarem pojawi się na polskim rynku w drugim kwartale 2020 r.

Cena - około 2499 euro, czyli około 10 000 zł.