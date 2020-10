TCL - telewizory P81, P71 i P61 w Polsce

TCL wprowadził na rynek polski nowe modele telewizorów: P81 Ultra Slim Design 4K HDR PRO, P71 4K UHD oraz P61 Slim Design 4K HDR 10.

Seria TCL P81

Seria P81 łączy w sobie ultracienką konstrukcję, jakość obrazu 4K HDR PRO z Motion Clarity Pro, Dolby Vision, HDR10 i najbardziej zaawansowany system Smart TV: Android TV z wbudowanym Asystentem Google. Telewizor ma bezramkową konstrukcję i metalową obudowę w i wytrzymałą centralną podstawką.

HDR Pro to najnowszy standard wyświetlania treści 4K UHD. Znacznie poszerza on zakres zarówno kontrastu, jak i koloru. Ponadto, HDR PRO w połączeniu z Motion Clarity Pro i wzbogaceniem kolorów zapewnia jeszcze lepsze wrażenia z oglądania obrazu niż w przypadku zastosowania zwykłego HDR.

Opatentowany przez firmę TCL algorytm Motion Estimation/Motion Compensation (MEMC) Motion Clarity PRO pomaga zredukować do minimum rozmycie wyświetlacza i smugi pojawiające się na ekranie podczas ruchu obiektów. Stabilizuje nawet dynamiczne sceny i prezentuje na ekranie ostrzejsze obrazy, zapewniając widzom krystalicznie czysty obraz - twierdzi producent.

Telewizor dodatkowo wspiera standard Dolby Vision HDR używany przez największe studia Hollywood i wiodące światowe serwisy streamingowe. Nie zabrakło również Dolby Atmos.

System Android TV oferuje możliwość korzystania z telewizora TCL bez sięgania po pilota. Za pomocą komend głosowych można przełączać kanały, zmieniać źródła sygnału, regulować głośność, wyszukiwać treści, korzystać z serwisów streamingowych.

Seria P81 dostępna jest z ekranami o przekątnej 50", 55" i 65".

Cena za model 55P81 to 2499 zł.

Seria TCL P71

Telewizory z serii P71 charakteryzuje ultracienka konstrukcja, jakość obrazu 4K HDR 10 i najbardziej zaawansowany system Smart TV w historii: Android TV z wbudowanym Asystentem Google.

Ekrany serii P71 charakteryzują się lepszym kontrastem, żywszymi kolorami i odwzorowaniem najdrobniejszych szczegółów. Jest to zasługa zastosowania technologii High Dynamic Range, czyli najnowszego standardu wyświetlania treści 4K UHD. HDR znacznie rozszerza zakres kontrastu i koloru. Do poprawy jakości obrazu seria P71 wykorzystuje algorytm Micro Dimming, który w celu dostosowania jasności analizuje aż sto oddzielnych stref. Tym samym oferuje wyjątkowe wrażenia wizualne, szczególnie podczas oglądania w ciemności.

Nowy telewizor TCL nie ma ramki z przodu, dzięki czemu staje się wprost idealnym ekranem kina domowego.

Seria P71 dostępna jest z ekranami o przekątnej 43", 50", 55", 65" i 75".

Cena za serię 55P71 to 2399 zł.

Seria TCL P61

Seria P615 łączy w sobie konstrukcję ramki, 4K HDR 10 i Smart TV z systemem Android. Telewizor obsługuje technologię 4K HDR

Ponieważ treści i źródła w formacie HDR nie są jeszcze szeroko rozpowszechnione, to dzięki SMART HDR telewizor TLC może wyświetlać treści zapisane z zastosowaniem standardowego zakresu dynamicznego (SDR). Ponadto w przypadku natywnych treści HDR, funkcja SMART HDR dynamicznie poprawia je i dostosowuje do możliwości ekranu. Dzięki rozpoznawaniu tego, co jest wyświetlane na ekranie poprzez algorytmy AI, SMART HDR koryguje zarówno ciemne, jak i jasne sceny w ciemnych ujęciach, uzupełniając poziom jasności, aby wydobyć obiekty ukryte w cieniach. W przypadku najjaśniejszych scen, SMART HDR zwiększa poziom kontrastu, dzięki czemu obiekty odróżniają się od tła.

Algorytm Micro Dimming Pro analizuje aż sto oddzielnych stref, aby dostosować jasność i uzyskać jak najlepszy kontrast. Tym samym telewizor oferuje wyjątkowe wrażenia wizualne, szczególnie podczas oglądania w ciemności.

Seria P615 dostępna jest z ekranami o przekątnej 43", 50", 55",65", 70" i 75.

Cena za model 55" to 2099 zł.