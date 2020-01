Startuje program certyfikacji 8K Association

Stowarzyszenie 8K Association (8KA) niebawem rozpocznie program certyfikacji, którego celem jest wyróżnienie telewizorów i innych urządzeń obsługujących technologię 8K.

Zdjęcie Znakiem rozpoznawczym dla wyróżnionych produktów będzie nowy logotyp /materiały prasowe

Program certyfikacji 8KA ma na celu wyróżnienie telewizorów, spełniających określone kryteria, dzięki którym są w stanie zapewnić widzom najlepsze możliwe wrażenia wizualne. Muszą oferować czterokrotnie wyższą niż w telewizorach 4K rozdzielczość, wyrazistość, kontrast i odpowiednio odwzorowane kolory, a także wysoką dynamikę obrazu (HDR). Już we wrześniu 2019 roku stowarzyszenie 8KA ogłosiło specyfikację takich urządzeń. Wśród wymaganych parametrów są m.in. rozdzielczość wyświetlacza sięgająca 7680 x 4320, jasność szczytowa przekraczająca 600 nitów, transmisja obrazu przez HDMI2.1 oraz wydajny kodek wideo (HVEC).

Wśród członków 8K Association (8KA) są takie firmy, jak AUO, Hisense, Panasonic, Samsung Electronics, TCL, Samsung Display, Tencent i Xperi, Novatek i V-Silicon, Innolux, Chili i Louis Pictures oraz Intel, ATEME i AstroDesign.

Firmy, będące członkami 8KA, będą mogły promować certyfikowane telewizory 8K po ich zatwierdzeniu przez stowarzyszenie. W bieżącym roku 8KA podejmie szereg inicjatyw edukacyjnych w wielu różnych branżach, by zachęcać firmy będące członkami stowarzyszenia do zaangażowania, innowacyjności i rozwoju treści w ekosystemie 8K. Będzie to proces analogiczny do tego, jaki w ciągu ostatnich kilku lat obserwowaliśmy w odniesieniu do 4K.