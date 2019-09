Specyfikacja telewizorów 8K jest gotowa

8K Association (8KA), międzybranżowa grupa działająca na rzecz rozwoju ekosystemu 8K, opracowała specyfikację, którą powinny spełniać telewizory 8K. To najnowszy i najwyższy standard produkcji telewizorów oraz zestaw parametrów niezbędnych do tworzenia i dystrybucji treści o rozdzielczości przekraczającej 33 miliony pikseli. Jest to aż czterokrotnie więcej niż w technologii UHD / 4K, która obecnie dominuje na rynku.

Zdjęcie Telewizory 8K QLED zaprezentowane przez Samsunga na IFA 2018 /INTERIA.PL

Zaprezentowana specyfikacja telewizorów 8K obejmuje zalecane poziomy wydajności dla wysokiej rozpiętości tonalnej (HDR) i parametrów koloru oraz wymagania dotyczące interfejsu. W przygotowaniu jest też zestaw badań, który ujednolici proces testowania urządzeń oraz ich certyfikacji. Telewizory produkowane przez członków stowarzyszenia będą mogły być opatrzone logotypem, potwierdzającym, że produkt spełnia lub przekracza wymogi nowo opracowanej normy technicznej.

Nowo wydana specyfikacja techniczna obejmuje wytyczne dla parametrów wejściowych 8K (głębokość bitowa, liczba klatek na sekundę, podpróbkowanie chrominancji), wydajności wyświetlania (rozdzielczość, jasność szczytowa, poziom czerni, paleta barw, punkt bieli) oraz formatów interfejsu i mediów (wysoka rozpiętość tonalna ― HDR, kodek).

Specyfikacja:

Rozdzielczość: 7680 x 4320 pikseli

Wejściowa liczba klatek na sekundę: 24, 30 i 60

Luminancja wyświetlacza: Ponad 600 nitów luminancji szczytowej

Kodek: HEVC

Interfejs: HDMI 2.1

Dodatkowe specyfikacje wydajności i interfejsu (dostępne dla członków).





Informacje o 8K Association

Misją organizacji jest zwiększenie uznania dla produktów 8K i wiedzy o nich, jako że zapewnią one jeszcze doskonalsze wrażenia wizualne, co ma niezwykle istotne znaczenie dla jakości rozrywki na dużych ekranach. Nasze działania obejmują opracowanie specyfikacji wydajności i interfejsu, programy certyfikacji świadczące o zgodności z wymaganiami, jak również edukację i koordynację z twórcami ekosystemów 8K, które mają na celu wspomaganie budowania rynku 8K.

Obecnie 8K Association (8KA) liczy 16 członków, a ich liczba wciąż rośnie. Członkostwo w stowarzyszeniu świadczy o czołowej w świecie pozycji w dziedzinie elektroniki użytkowej, produkcji wyświetlaczy, dostarczania technologii składowych, jak również w zakresie treści i dystrybucji. W skład zarządu 8KA wchodzą AUO, Hisense, Panasonic, Samsung Electronics, TCL oraz nowoprzyjęci członkowie ― Samsung Display, Tencent i Xperi. Nowi członkowie główni to Novatek i V-Silicon, nowi członkowie stowarzyszeni to Innolux, Chili i Louis Pictures, natomiast nowi członkowie wspierający to Intel, ATEME i AstroDesign.