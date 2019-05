Samsung QLED Q90 trafił do polskiej sprzedaży

QLED Q90 to najwyższy model z oferty telewizorów 4K firmy Samsung na ten rok. Topowy model sprzętu Samsunga można już znaleźć z w polskich sklepach. Co wyróżnia go na tle konkurencji?

Zdjęcie Samsung QLED Q90 i Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie /materiały prasowe

Flagowiec oferuje on ponad miliard odcieni barw ze 100-procenotowym natężeniem kolorów. Taki poziom odwzorowania jest zasługą m.in. kropek kwantowych (Quantum Dot). Jednak w modelu Q90 Samsung wprowadził nowe rozwiązania, wśród nich technologie Bezpośredniego Strefowego Podświetlenia. Ta zaawansowana technologia precyzyjnie zarządza kontrastem i czernią, dopasowując ich poziom tak, aby uzyskać jak najlepszy obraz. Tym samym widzowie mogą liczyć na intensywniejszą czerń i więcej szczegółów w ciemnych scenach.

Sercem telewizora QLED Q90 jest nowy Procesor Quantum 4K, który poprawia obraz w czasie rzeczywistym. Procesor wykorzystuje sztuczną inteligencję, dzięki której możliwe jest Inteligentne Skalowanie Obrazu do 4K. W praktyce oznacza to, że filmy w niższej rozdzielczości można będzie obejrzeć w jakości bliskiej 4K. Widzowie mogą liczyć na najlepsze wrażenia z oglądania również dzięki Ultra Szerokiemu Kątowi Widzenia. Wykorzystano tu dwie nowe warstwy ekranu: koncentrującą i rozpraszającą światło równomiernie.

QLED Q90 otrzymał zaprojektowaną na nowo podstawę. Nie można pominąć Trybu Ambient, dzięki któremu możemy dopasować telewizor do wnętrza i przekształcić czarny ekran w stylowy dodatek. W tym roku do wyboru jest jeszcze więcej opcji i trybów wyświetlania, a wśród nich m.in. nowe motywy dekoracyjne. Firma Samsung nawiązała także współpracę ze znanymi artystami, a ich dzieła będą teraz mogły zdobić ekran telewizora. Q90 został wyposażony w czujnik regulacji oświetlenia dostępny w Trybie Ambient, który automatycznie dobierze jasność wyświetlanego obrazu do warunków w pomieszczeniu.



Zdjęcie Tryb Ambient / materiały prasowe

W tej generacji pilot do telewizora dostał trzy przyciski kierujące bezpośrednio do serwisów VOD - Netflix, Rakuten i Amazon Prime Video.

Jeśli już mowa o serwisach VOD należałoby wspomnieć, że fani filmów i seriali znajdą tu najpopularniejsze aplikacje, które pozwolą im przenieść się do świata rozrywki za naciśnięciem przycisku. System Tizen ułatwi dopasowanie podręcznego menu do preferencji użytkownika i pomoże ułożyć aplikacje według potrzeb. HBO GO, Netflix, Amazon Prime Video, Rakuten, player.pl, YouTube, Cineman to tylko niektóre z aplikacji, dostępnych na tym Smart TV Samsunga. Już niebawem widzowie będą mogli za pośrednictwem telewizora korzystać z aplikacji Apple TV.

Zdjęcie Samsung QLED Q90 / materiały prasowe

QLED Q90 będzie dostępny z ekranami o przekątnych 55, 65 i 75 cali.

Cena modelu 55-calowego wynosi około 9799 zł.