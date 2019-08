Samsung pozostaje liderem rynku telewizorów w Polsce

Według najnowszych danych firmy badawczej IHS Markit udział firmy Samsung w globalnym rynku telewizorów za II kw. 2019 roku wyniósł 31,5 procent. To najlepszy kwartalny wynik od 2013 roku.

Zdjęcie Samsung Q70 /materiały prasowe

Według danych Samsunga, w Polsce po pierwszym półroczu firma jest liderem zarówno w ujęciu ilościowym (ponad 25 proc.), jak i wartościowym (ponad 32 proc.). Firma twierdzi, że tak dobre wyniki w dużej mierze są zasługą konsekwentnej realizacji strategii firmy, która postawiła na rozwój telewizorów QLED.

"Telewizory QLED to dla nas kolejny etap rozwoju technologii LCD, która stanowi solidną podstawę. Tego typu ekrany cechują się wysoką trwałością, a dzięki zastosowaniu dodatkowych rozwiązań, takich jak Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie, Ultra Szeroki Kąt Widzenia, 100% Natężenia Kolorów czy Inteligentne Skalowanie Obrazu do 4K lub 8K dajemy widzom gwarancję, że będą mogli cieszyć się świetną jakością obrazu i to w każdych warunkach oświetleniowych" - komentuje Grzegorz Stanisz, szef działu RTV Samsung Electronics Polska.



W drugim kwartale 2019 roku firma Samsung wprowadziła do sprzedaży, także w Polsce, już drugą generację telewizorów QLED 8K, które nie tylko zaoferowały tak wysoką rozdzielczość, ale przyniosły również rozwiązanie kwestii słabszej jakości materiałów źródłowych. Dzięki zastosowaniu Inteligentnego Skalowania do 8K i wielu najnowszych technologii, widzowie mogą cieszyć się bardziej szczegółowym i wyrazistym obrazem, bowiem do poprawy jego jakości wykorzystana została sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. W tym roku ta technologia trafiła także do modeli QLED 4K (Inteligentne Skalowanie Obrazu do 4K).