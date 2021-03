Samsung pokazał telewizory na 2021 rok

Od Neo QLED i MICRO LED po telewizory lifestyle’owe i monitory - Samsung zaprezentował portfolio ekranów na 2021 rok.

Neo QLED

Podczas cyfrowergo wydarzenia Unbox & Discover Samsung zaprezentował linię telewizorów Neo QLED, MICRO LED, ekranów lifestyle’owych, monitorów i soundbarów na rok 2021. W związku z tym, że coraz więcej czasu spędzamy w domu, tegoroczne innowacje firmy Samsung pozwalają użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości ekranów.

Przez dziesiątki lat telewizory były postrzegane jako urządzenia do oglądania filmów i programów. Obecnie są one nie tylko źródłem rozrywki, ale pozwalają też przeobrazić domowy salon w salę konferencyjną lub fitness. Miniony rok przyniósł zmianę w podejściu do tych urządzeń i ― korzystając z wielu funkcji po raz pierwszy ― użytkownicy redefiniują rolę, jaką telewizor odgrywa w ich życiu. - W ciągu ostatniego roku technologie, które kiedyś pełniły funkcję miłego dodatku, stały się koniecznością, ponieważ nasze domy zamieniły się w biura, szkoły czy siłownie - powiedział James Fishler, Senior Vice President, Home Entertainment Division, Samsung Electronics America.



Samsung Neo QLED



Neo QLED ma oferować obraz lepszy od standardowego QLED-a. Procesor AI Neo Quantum oraz Quantum Mini LED, których rozmiary stanowią 1/40 wielkości konwencjonalnych diod LED, zapewniając sterowanie jasnością. Dzięki głębszej czerni, poprawionej jasności i inteligentniejszej niż kiedykolwiek wcześniej technologii upscalingu realizowanego przez 16 sieci neuronowych obraz w telewizorach Samsung Neo QLED zapewnia poprawę jakości obrazu.

Skoro o graniu mowa. Nowy Panel Gracza (Game Bar) firmy Samsung ułatwia graczom monitorowanie krytycznych aspektów gry i umożliwia korzystanie z Ultra Szerokiego Widoku w Grach (Super Ultrawide Gameview), dzięki czemu można grać nawet na ultraszerokim ekranie, co dotąd zarezerwowane było tylko dla monitorów gamingowych. Dzięki partnerstwu z AMD, firma Samsung po raz pierwszy wzbogaca tegoroczne modele telewizorów Neo QLED w technologię AMD FreeSync Premium Pro ze wsparciem dla PC i konsoli, co przełoży się na wyjątkowy HDR w grach.

Telewizory Neo QLED i QLED oferują najnowocześniejsze funkcje, które umożliwiają korzystanie w pełni z gier nowej generacji oferowanych na Xbox Series X. Na telewizorach Samsung Neo QLED i QLED zagramy w rozdzielczości 4K przy 120 Hz, co pozwala zobaczyć praktycznie każdy szczegół. Oferują przy tym, niezwykle płynny ruch dzięki odświeżaniu 120 fms i niskiemu poziomowi input-lag, wynoszącemu zaledwie 5,8 ms.

W 2021 roku telewizory Neo QLED 8K - QN800A i QN900A - będą dostępne z ekranem o przekątnej 65", 75" i 85", a modele Neo QLED 4K (QN90A i QN85A) będą oferowane w różnych wariantach, począwszy od 50".

MICRO LED



MICRO LED

Technologia korzystająca z samoemisyjnych diod LED, które są bardzo trwałe, a obraz na ekranie nie traci barw przez cały okres użytkowania - twierdzi Samsung.



W 2018 roku firma Samsung zastosowała technologię MICRO LED w modułowym ekranie The Wall. Jako szczytowe osiągnięcie pod względem wielkości i jakości obrazu The Wall stanowi w pełni konfigurowalny system modułów, które można łączyć, aby uzyskać ekran o nieprawdopodobnym rozmiarze 292 cali, zapewniający doznania nieosiągalne dla żadnego innego urządzenia. Ze względu na tę elastyczność The Wall wymaga profesjonalnej instalacji.

W 2021 roku Samsung wprowadza możliwości tej technologii do tradycyjnych telewizorów. Dodatkowo nie wymaga to profesjonalnego montażu i instalacji. Technologia MICRO LED od wiosny tego roku będzie dostępna na całym świecie w telewizorach 110’’ i 99’’, a jesienią tego roku zadebiutuje w urządzeniach 88’’. Firma planuje również wprowadzenie tej technologii w telewizorach o rozmiarze 76".

Dzięki technologii MICRO LED, ekran telewizora można podzielić na cztery części. Rozwiązanie 4Vue (Quad View) umożliwia użytkownikom wygodne oglądanie w tym samym czasie treści z nawet czterech źródeł. Kibice będą mogli śledzić na bieżąco kilka dyscyplin sportu, a miłośnicy gamingu - oglądać filmiki instruktażowe, nie przerywając gry - a wszystko to w oszałamiającej jakości i rozmiarze. MICRO LED zapewnia realistyczną jakość obrazu w ogromnej skali.

Ponadto Samsung na 2021 rok przygotował serię telewizorów lifestyle'owych , nowe monitory oraz soundbary wykorzystujące technologię Q-Symphony.

Dokładne ceny i daty premiery nie zostały podane.