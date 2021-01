Samsung Neo QLED - nowa generacja telewizorów QLED

Podczas wirtualnego wydarzenia First Look poprzedzającego CES 2021 firma Samsung zaprezentowała portfolio telewizorów na 2021 rok. Nowością będą telewizory Neo QLED.

Ultra HD 4K Micro LED Samsunga trafi do domów

W swoich flagowych modelach 8K (QN900A) i 4K (QN90A) Samsung wprowadza zupełnie nową technologię wyświetlania - Neo QLED. Tym samym technologia QLED wchodzi na wyższy poziom. To możliwe dzięki zastosowaniu nowego źródła światła Quantum Mini LED, którym steruje technologia Quantum Matrix i procesor obrazu Neo Quantum, zoptymalizowany dla Neo QLED.

Zaprojektowana przez firmę Samsung Quantum Mini LED ma zaledwie 1/40 wysokości konwencjonalnej diody LED. Zamiast soczewki do rozpraszania światła i zestawu do mocowania diody, Quantum Mini LED ma niewiarygodnie cienkie mikrowarstwy wypełnione wieloma diodami. Technologia Quantum Matrix umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie gęsto rozmieszczonymi diodami, zapobiegając efektowi rozmazania (blooming) i umożliwiając użytkownikom czerpanie większej przyjemności z oglądania treści wyświetlanych zgodnie z zamierzeniami twórców.

Neo QLED zwiększa skalę luminancji do 12 bitów z zastosowaniem 4096 kroków. Sprawia to, że ciemne obszary są ciemniejsze, a jasne - bardziej rozświetlone, dzięki czemu obraz cechuje większa szczegółowość. Co więcej, w Neo QLED zastosowano opracowany przez firmę, procesor Neo Quantum z wzmocnionymi możliwościami upscalingu. Wykorzystując nawet 16 różnych modeli sieci neuronowych, z których każdy ma możliwość zwiększania rozdzielczości, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i technologii głębokiego uczenia, Neo Quantum może zoptymalizować jakość obrazu do bliskiej 4K lub 8K niezależnie od jego oryginalnej jakości.

Zdjęcie Samsung Neo QLED / materiały prasowe

Tegoroczny Neo QLED 8K oferuje nowość w postaci Infinity One Design - niemal bezramkowego ekranu. Możliwość zamocowania do Neo QLED 8K modułu Slim One Connect - zupełnie nowego systemu zarządzania kablami, który można przytwierdzić z tyłu telewizora - zapewnia łatwiejszą instalację, poprawia też wrażenia estetyczne.

W Neo QLED 8K z roku 2021 wprowadzono również kilka wysokiej klasy funkcji audio, takich jak Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS) Pro, dzięki której pomieszczenie wypełnia dynamiczny dźwięk "śledzący" ruch obiektów na ekranie, czy SpaceFit Sound, która analizuje fizyczne otoczenie, w którym znajduje się telewizor i generuje wciągający dźwięk dostosowany specjalnie do danej przestrzeni.

Inteligentne funkcje Neo QLED

Samsung Health (dostępny na wybranych rynkach) niezauważalnie przekształca dom w prywatną siłownię, a nowa funkcja Smart Trainer niczym trener osobisty śledzi i analizuje postawę ćwiczącego w czasie rzeczywistym. Podczas treningu i po jego zakończeniu Smart Trainer dostarcza informacji zwrotnych na temat formy, pomaga liczyć powtórzenia i szacuje liczbę spalonych kalorii. Dzięki wideo i interaktywności zapewnianej przez obsługujące Bixby sterowanie głosowe, Samsung Health Smart Trainer podnosi jakość domowych ćwiczeń i pozwala je spersonalizować.



Funkcje dla graczy - Super Ultrawide GameView daje możliwość grania nie tylko na szerokim ekranie o proporcjach 21:9, ale wręcz na ekranie ultraszerokim, którego proporcje wynoszą 32:9. Szersze pole widzenia sprawia, że graczom nie umknie żaden detal czy zwrot akcji. Z kolei Game Bar (pasek gier) pozwala szybko monitorować i dostosowywać krytyczne aspekty gry - bez względu na to, czy chodzi o zmianę proporcji, sprawdzanie współczynnika input lag, czy podłączenie zestawu słuchawkowego. Warto również wspomnieć o funkcji FreeSync Premium Pro, która ogranicza klatkowanie obrazu, dzięki czemu gracze mogą cieszyć się idealnie płynną akcją.



Zdjęcie Neo QLED / materiały prasowe

Google Duo - dzięki niej użytkownicy mogą użyć telefonu, by nawiązać wysokiej jakości wideorozmowę, do której mogą dołączyć nawet 32 osoby - niezależnie od systemu operacyjnego jakiego używają. Aplikacja Google Duo umożliwia prowadzenie wideorozmów bezpośrednio przez dodatkową, podłączaną do telewizora przez USB inteligentną kamerę mogącą śledzić ruchy użytkownika. Oferuje ona ponadto możliwość automatycznego przybliżania i oddalania obrazu, dzięki czemu uczestnik rozmowy ma odpowiednią wielkość, a obraz zawsze pozostaje ostry.



PC on TV na urządzeniach Samsung to funkcja umożliwiająca podłączenie komputera do telewizora. W efekcie użytkownicy, korzystając z ekranu telewizora, do którego podłączone są mysz i klawiatura, mogą efektywnie pracować bądź uczyć się z domu. Rozwiązanie to pozwala na bezpośredni dostęp do MS Office 365 w przeglądarce internetowej telewizora, aby tworzyć i edytować dokumenty. Wystarczy na komputerze zainstalować aplikację Easy Connection i zalogować się na swoje konto Samsung.



Dokładna data premiery i cena nie zostały podane.