QLED, Crystal UHD i telewizory lifestyle - nowości Samsunga

Podczas Samsung Forum 2020 firma zaprezentowała europejskie portfolio telewizorów i sprzętu audio na 2020 rok. Wśród nowości m.in. rozszerzona seria QLED 8K, nowe modele QLED 4K oraz Crystal UHD, a także telewizory typu lifestyle.

Nowy flagowy telewizor Samsung na 2020 rok to QLED 8K Q950TS (więcej informacji). W Europie dostępny będzie w rozmiarach 65, 75 i 85 cali.

Inne zaprezentowane modele to Q950TS z sylwetką o grubości zaledwie 15 mm, z sześcioma wbudowanymi głośnikami. Kolejnym telewizorem 8K jest Q800T o przekątnych ekranu od 55 do 82 cali, który spełnia zróżnicowane potrzeby użytkowników i dopasowuje się do dowolnej przestrzeni.

Telewizory QLED 4K nadal pozostają kluczowym elementem całej oferty telewizorów firmy Samsung. Rok 2020 przyniesie najbogatszą jak dotąd linię QLED 4K — modele Q60T, Q70T, Q80T, Q90T i Q95T - które są teraz dostępne z ekranami o przekątnych od 43 do 85 cali.

- Sztuczna Inteligencja i Procesor Quantum 8K wraz z platformą Tizen,



- Funkcja Adaptive Picture analizuje warunki oświetlenia oraz rozmieszczenie światła w poszczególnych scenach, aby zapewnić dobrą jakość obrazu, niezależnie od tego, czy oglądamy w jasnym, czy w ciemnym pomieszczeniu,



- Objecting Tracking Sound+ (OTS+) tworzy trójwymiarowy efekt dźwiękowy poprzez połączenie głośników na górze, z boku i z dołu telewizora za pomocą algorytmu sztucznej inteligencji. OTS+,



- Q-Symphony - Po raz pierwszy w historii, telewizory QLED z oferty 2020 są w stanie używać górnych i bocznych głośników jako dodatkowego kanału audio. Przy podłączaniu soundbara Samsung serii Q, funkcja Q-Symphony automatycznie paruje audio z obu urządzeń.



Telewizory Crystal UHD

Oprócz linii QLED 8K i 4K na europejskim rynku dostępne będą także telewizory Crystal UHD. Linia ta obejmuje trzy modele, które zróżnicowane są pod względem funkcjonalności i zastosowanych technologii. Telewizor TU7100 to model podstawowy, który wykorzystuje nowy procesor Crystal 4K oraz ekran Crystal. W telewizorach TU8000 oraz TU8500 znajdziemy dodatkowo m.in. Tryb Ambient, który do tej pory dostępny był wyłącznie w serii QLED. Oba produkty wyróżniają się minimalistycznym, praktycznie bezramkowym designem. Najwyższy w tej linii TU8500 wykorzystuje także technologię podświetlenia Dual LED, która oferuje ulepszony kontrast.



Telewizory lifestylowe

Zdjęcie The Sero / materiały prasowe

Firma Samsung oficjalnie zapowiedziała wprowadzenie na rynek europejski telewizora lifestylowego The Sero. The Sero obraca się z orientacji poziomej do pionowej, i odwrotnie - zupełnie jak smartfon czy tablet. Użytkownicy mogą korzystać z różnych treści - w tym z tych pochodzących z mediów społecznościowych - i zmienić orientację wyświetlacza, duplikując treści z podłączonego do niego smartfonu.

W tegorocznej ofercie znalazł się również telewizor The Serif. Będzie on dostępny w wersjach 43, 49 i 55-calowych w dwóch nowych kolorach, Cloud White i Cotton Blue. The Serif, wraz z The Sero, zostały wyróżnione za wzornictwo podczas tegorocznej edycji konkursu International Forum (iF) Design Awards.

Zwieńczeniem gamy telewizorów lifestylowych jest The Frame. Do istniejących rozmiarów ekranów dodano nowe modele na rok 2020, o wielkości 32 i 75 cali. Dzięki funkcji automatycznego selekcjonowania opartego na sztucznej inteligencji, sklep Art Store w telewizorze The Frame może teraz zarekomendować dzieła sztuki zgodne z preferencjami właściciela.

Ceny nowych telewizorów nie zostały podane.