QLED 8K - ile telewizorów 8K Samsunga kupili Polacy?

W okresie od stycznia do września br. polscy widzowie kupili ponad 200 telewizorów Samsung QLED 8K.

Zdjęcie Telewizor 8K Samsunga zaprezentowany na targach IFA 2018 w Berlinie /INTERIA.PL

Co ciekawe, 60 proc. tej sprzedaży - 120 sztuk - to modele o przekątnej 75 cali i więcej. Przypomnijmy, za telewizor o przekątnej 65 cali trzeba było zapłacić około 19 999 złotych. Za telewizor 75-calowy - około 29 999 zł

Kiedy Samsung przed ośmioma laty wprowadził do sprzedaży pierwszy telewizor 4K S9 o przekątnej 85 cali, w okresie dziewięciu miesięcy w Polsce sprzedało się około 30 egzemplarzy.

QLED 8K zadebiutował w Polce w drugiej połowie 2018 roku. Samsung był pierwszym producentem, który wprowadził telewizor QLED 8K do szerokiej sprzedaży. W tym roku na rynku jest już dostępna druga generacja tego produktu, model Q950R.



Rozdzielczość 8K (7680×4320) oznacza, że 33 miliony pikseli pracują na wrażenia z oglądania. Jednak kluczem do zrozumienia wartości użytkowej QLEDa 8K jest funkcja Inteligentnego Skalowania do 8K, która pozwala nadać nowe życie materiałom w niższej rozdzielczości.



QLED 8K ma do zaoferowania znacznie więcej. Wrażenia podczas oglądania potęguje Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie. Jest to zaawansowana technologia, dzięki której czerń jest bardziej nasycona a kontrast realistyczny. Komfort oglądania zwiększa Ultra Szeroki Kąt Widzenia. Zastosowanie dodatkowej warstwy rozpraszającej światło sprawia, że obraz z każdego miejsca będzie wyglądał tak samo dobrze.