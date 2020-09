PS5 pojawi się w Polsce 19 listopada

Otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie od polskiego oddziały PlayStation, że PS5 zadebiutuje w naszym kraju 19 listopada 2020 roku. Znamy również ceny. Konsola już trafiła do przedsprzedaży.

Zdjęcie PS5 w wersji standardowej i Digital Edition /materiały prasowe

12 listopada PS5 zadebiutuje na siedmiu kluczowych rynkach: w USA, Kanadzie, Meksyku, Australii, Nowej Zelandii, Japonii oraz Korei Południowej. 19 listopada dołączy reszta świata, w tym Europa, Bliski Wschód, Ameryka Południowa, Azja oraz Afryka Południowa i także Polska.

PS5 Digital Edition dostępne będzie w sugerowanej cenie detalicznej 1849 zł, z kolei PS5 z napędem Ultra HD Blu-ray dostępne będzie w sugerowanej cenie detalicznej, wynoszącej 2299 zł.

Przedsprzedaż jest już dostępna u wybranych partnerów handlowych w naszym kraju, m.in. w Media Markt i Media Expert.

Oba modele PS5 wykorzystują ten sam specjalny procesor ze zintegrowanym układem graficznym, zapewniający grafikę wysokiej jakości w rozdzielczości 4K, oraz ultraszybki dysk SSD i zintegrowany układ I/O dla błyskawicznego wczytywania danych. Oba modele PS5 oferują jeszcze głębszą immersję dzięki wyjątkowemu kontrolerowi bezprzewodowemu DualSense i dźwiękowi 3D, by gracze doświadczali identycznej rozgrywki niezależnie od modelu PS5, na jaki się zdecydują.

Odkąd w zeszłym roku ogłosiliśmy naszą konsolę następnej generacji, otrzymaliśmy ogromne wsparcie od twórców i fanów z całego świata. To naprawdę wspaniałe - podkreślił Jim Ryan, prezes i dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment. Od premiery PS5 dzieli nas kilka miesięcy. Konsola zaoferuje zupełnie nowe doświadczenia, które z pewnością przerosną oczekiwania graczy w kontekście wyglądu gier, towarzyszącego im dźwięku czy samej rozgrywki. Nie możemy się doczekać, aż nasi fani na własnej skórze doświadczą niesamowitej prędkości, zwiększonej immersji oraz zapierających dech w piersi gier na PS5.

PlayStation 5 i dodatkowe akcesoria 1 / 14 PlayStation 5 i akcesoria do PS5 Źródło: materiały prasowe udostępnij

SIE ujawniło wczoraj kilka nowych tytułów, które zasilą listę gier na PS5. Wśród nich znalazły się:

Devil May Cry 5 Special Edition (Capcom)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Five Nights at Freddy’s Security Breach (Steel Wool Studios i ScottGames)

Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)

Nowy tytuł z serii God of War (Santa Monica Studio).

Gry na wyłączność PS5:



Marvel’s Spider-Man: Miles Morales,

Call of Duty: Black Ops Cold War

Demon’s Souls.

PlayStation Plus Collection



Wczoraj SIE ujawniło także PlayStation Plus Collection, wyselekcjnowane gry z PS4, które członkowie PS Plus będą mogli pobrać i sprawdzić na PS5. W PS Plus Collection znajdą się docenione przez krytyków gry, takie jak Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 i wiele więcej.



Ceny sprzedawanych akcesoriów:

- Gamepad DualSense w cenie 319 zł;

- Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE 3D - obsługujący dźwięk 3D i posiadający dwa mikrofony z funkcją redukcji hałasu. Cena: 449 zł;



- HD Camera - kamera z dwoma obiektywami 1080p, Cena: 269 zł;



- Media Remote - pilot z wbudowanym mikrofonem, pozwalający przeskakiwać między filmami i usługami streamującymi. Cena: 139 zł;



- Stacja ładująca DualSense - pozwalająca łatwo ładować dwa kontrolery bezprzewodowe DualSense; Cena: 129 zł.