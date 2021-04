​Projektory laserowe The Premiere i nietypowe telewizory The Terrace i The Sero

Samsung zaprezentował oryginalne premiery z segmentu elektroniki konsumenckiej. Na rynek trafia laserowy porojektor The Premiere, telewizor przeznaczony do oglądania na zewnątrz The Terrace, a także nowe wersja designerskiego modelu The Sero.

Zdjęcie The Premiere / materiały prasowe

Projektory laserowe The Premiere twykorzystując najnowocześniejszą technologię Potrójnego Lasera w modelu LSP9T, projektor pozwala osiągnąć kinowe doświadczenia, zgodne z wizją reżysera - twierdzi Samsung. Udało się je uzyskać dzięki wsparciu HDR10+ oraz funkcji Filmmaker Mode. Maksymalna przekątna ekranu wynosi 130 cali lub 120 cali, zależnie od urządzenia. Urządzenie obsługuję rozdzielczość 4K. Jasność 2800 ANSI lumenów zapewnia dostateczną ilość światła, dzięki czemu możemy oglądać film w słoneczny dzień.

Ultrakrótki rzut pozwala ustawić urządzenie bardzo blisko ściany - dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca i idealnie sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach. Ponadto to także świetna opcja na rodzinne seanse, gdyż dzięki wbudowanym czujnikom projektor wie, kiedy ktoś, np. dziecko, jest w pobliżu i obniża jasność lasera, by chronić ich oczy.

Projektor laserowy posiada 40-watowe głośniki w formacie 4.2 i wbudowane głośniki niskotonowe. Widzowie znajdą tu także technologię Acoustic Beam, która potęguje wrażenia dźwięku panoramicznego. Tym samym projektor zapewnia jedne z najlepszych wrażeń kinowych wśród urządzeń tego typu dostępnych na rynku.

Laserowy projektor The Premiere dostępny jest w dwóch wersjach - 130-calowy LSP9T i 120-calowy LSP7.

The Terrace - telewizor do oglądania na zewnątrz



Zdjęcie The Terrace / materiały prasowe

To pierwszy taki telewizor, przeznaczony do oglądania na zewnętrz, który oferuje niesamowitą jakość obrazu, dźwięk oraz inteligentne funkcje, dotychczas zarezerwowane tylko do pomieszczeń. The Terrace jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, kurz, wilgoć czy owady, w ramach uzyskanego certyfikatu IP55. Ponadto telewizor został wyposażony w powłokę antyrefleksyjną, która zapobiega odbiciom światła, dzięki czemu filmowej rozrywki można doświadczać także w ciągu dnia.

Jasność o wartości 2000 nitów oraz jakości obrazu QLED 4K, sprawią, że świetnie sprawdzi się w każdych warunkach. Montaż, jako podłączenie do sieci kablowej i WiFi odbywają się bezproblemowo.

The Terrace dostępny jest w wersji 55, 65 i 75 cali.

The Sero



Zdjęcie The Sero / materiały prasowe

w tym roku Samsung udoskonalił także telewizor The Sero. To urządzenie, które dostosowuje się do naszych ulubionych treści, umożliwiając wyświetlanie ich z odpowiedniej perspektywy. Gdy połączymy telewizor ze smartfonem, obrotowy ekran będzie automatycznie odwzorowywał jego położenie, zmieniając orientację z pionowej na poziomą - i odwrotnie. Dzięki tej funkcji, The Sero jest obecnie telewizorem do wyświetlania treści prosto ze smartfona czy przeglądania mediów społecznościowych. Wystarczy tylko raz dotknąć urządzeniem mobilnym do obudowy ekranu, a funkcja Dotknij i Wyświetl od razu zduplikuje treści na telewizor.



W ofercie unikatowych urządzeń Samsung, znajdzie się coś specjalnego dla miłośników designu. Także dla tych, którzy poszukują ekranu, który można postawić praktycznie w dowolnym miejscu. Patrząc z profilu, odbiornik przypomina kształtem literę "I", co daje efekt idealnej symetrii. Ponadto wyposażono go w metalowy stojak, który idealnie pasuje do nowoczesnej ramki i pozwala wyeksponować ekran we wnętrzu. Jednak The Serif równie dobrze będzie wyglądał w mniejszej przestrzeni, stojąc na biurku czy na komodzie.

Telewizor sprawdzi się nie tylko jako ozdoba salonu, lecz przede wszystkim - podczas oglądania filmowych maratonów. Oferuje rozdzielczość 4K i zalety telewizorów QLED, czyli piękne nasycone kolory (100% Natężenia Kolorów), HDR10+ czy Procesor Quantum 4K. Występuje w trzech rozmiarach - 43", 49" i 55" i dwóch wariantach kolorystycznych: białym i niebieskim.

