Ponieważ wskaźnik penetracji telewizorów na całym świecie jest dość duży, rynek płaskich telewizorów napędzany jest przez sprzedaż telewizorów o wyższej rozdzielczości (4K i 8K), większym rozmiarze ekranu (60 cali i więcej) oraz połączonych i zintegrowanych aplikacjach. Z analiz wynika, że sprzedaż w 2024 roku wyniesie ponad 233 mln telewizorów 4K.

Zdjęcie Telewizory 4K nieustannie zyskują popularność /123RF/PICSEL

Podczas gdy producenci płaskich telewizorów już zaczęli sprzedawać telewizory 8K, to rynek telewizorów 4K będzie się szybko rozwijał, by umocnić swoje miejsce jako główny format telewizji w ciągu najbliższych kilku lat. ABI Research, globalna firma doradcza na rynku technologii, przewiduje, że sprzedaż telewizorów 4K z płaskim ekranem wzrośnie o 13% CAGR, osiągając 233 mln w 2024 roku.

Producenci płaskich telewizorów, w tym Samsung, Sony, Sharp, LG i TCL, ogłosili wprowadzenie modeli telewizorów z płaskim ekranem 8K, których cena wynosi od 13.000 zł (65 cali) do 250 000 zł (98 cali) w zależności od rozmiaru ekranu. Na razie jednak telewizory 8K odstraszają i to nie tylko ceną, ale także brakiem odpowiedniej liczby programów 8K, brakiem oferty 8K z satelity oraz brakiem zewnętrznych źródeł z HDMI 2.1, odpowiednich kabli itd. Ceny 8K TV zaczną wkrótce spadać - podobnie było przecież z telewizorami HD, później 4K.



Jednak brak treści i modeli dystrybucji jest obecnie bardziej znaczącą barierą niż koszt zakupu telewizora 8K. Poza kanałami 8K dostarczonymi przez japońskiego nadawcę NHK, nie ma obecnie innych dostępnych kanałów 8K, chociaż Korean Broadcasting Corporation (KBS) pracuje nad transmisją 8K. Możliwe, że przełomem dla 8K będą Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020 roku.



Poza kanałami 8K dostarczonymi przez japońskiego nadawcę NHK, nie ma obecnie innych dostępnych kanałów 8K, chociaż Korean Broadcasting Corporation (KBS) pracuje nad transmisją 8K. Możliwe, że przełomem dla 8K będą Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020 roku. Transmisji 8K próbował też turecki operator Turksat i operator satelitarny SES. Podczas gdy dostawca usług strumieniowych Rakuten niedawno ogłosił zainteresowanie udostępnieniem treści 8K pod koniec 2019 r., dostawcy usług ogólnie nie są gotowi na treści 8K, ani też nie ma zbyt wielu zachęt dla dostawców treści z powodu ograniczonej liczby dobrych telewizorów 8K na rynku. Pierwsze modele były jeszcze mocno niedopracowane i co ciekawe kolejne TV 8K trudno dostać na testy, czyli jest coś na rzeczy.



Programy 8K wymagają również większych plików danych, co stwarza wyzwania w dystrybucji treści i zarządzaniu danymi. Nowy standard kodeka wideo Versatile Video Coding (VVC), który osiągnął 34% wyższą wydajność niż HEVC (H.265), jest obecnie w trakcie standaryzacji. Prawdopodobnie to VVC odegra istotną rolę w kreowaniu rynku telewizji 8K. Należy się spodziewać, że ostateczna standaryzacja VVC zakończy się w 2020 r. Może wtedy 8K nabierze rozpędu dopiero po rozwiązaniu problemów i ewolucji ekosystemu. Na razie 4K będzie dominującym formatem rynku płaskich telewizorów, dotyczy to także ekosystemu treści. Na najbardziej zaawansowanych rynkach (USA, Japonia, Korea, Europa Zachodnia, Chiny) penetracja gospodarstw domowych telewizją 4K osiągnie nieco ponad połowę gospodarstw domowych. Przy wciąż stosunkowo niskiej penetracji rynków wschodzących (Indie, Afryka) w nadchodzących latach może nastąpić znaczny wzrost rynku 4K.



Źródło: broadbandtvnews.com

Janusz Sulisz