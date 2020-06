PlayStation 5 - tak będzie wyglądała nowa konsola Sony

Sony oficjalnie zaprezentowało wygląd PlayStation 5. Na rynku pojawią się dwie wersje konsoli - jedna z napędem 4K Blu-ray, druga wersja bez napędu. Ile będzie kosztowało PlayStation 5? Kiedy PlayStation 5 pojawi się w Polsce?

Zdjęcie PlayStation 5 i PlayStation 5 Digital Edition /materiały prasowe

Wreszcie zobaczyliśmy wygląd nowej konsoli Sony - PlayStation 5 zadebiutuje w dwóch wersjach. Główny model (PS5) będzie miał napęd optyczny nowej generacji. Wersja nazwana PlayStation 5 Digital Edition zostanie pozbawiona napędu 4K Blu-ray - można założyć, że oznacza to niższą cenę.



Sama data premiery oraz wspomniana cena nie została podana. Wraz z konsolą raz jeszcze pokazano nowy kontroler, a także specjalnego pilota oraz słuchawki.

Można spekulować, co do ceny. Minimum 1800 do 2000 zł wydaje się najbardziej optymistycznym scenariuszem, możliwe że właśnie w tym celu (zmniejszenie ceny) Sony zdecydowało się na model bez napędu.



Data premiery, biorąc pod uwagę pandemię, zapewne nie mogła być jeszcze podana na tym etapie.

Sony nadal twierdzi, że konsola zadebiutuje w listopadzie lub grudniu 2020 roku.

Co sądzicie o wyglądzie PlayStation 5?