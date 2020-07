W Polsce pojawiły się pierwsze playery 8K - odtwarzacze multimedialne na Androidzie pod marką DI-WAY od czeskiej firmy Sapro.

Zdjęcie DI-WAY HK1 Box 8K UHD (z lewej) i DI-WAY X96 Air 8K (z prawej) /SatKurier

Playery 8K HK1 Box 8K UHD i X96 Air 8K działają w oparciu o system operacyjny Android 9.0 i układ Amlogic S905X3 Quad-Core 64-bit ARM Cortex A55, z jednostką graficzną Mali-G31 MP2. Na pokładzie jest 4 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci flash, co powinno być wystarczające dla większości aplikacji i do szybkiego uruchomienia urządzenia.

Odtwarzacze 8K posiadają czytnik kart TF o pojemności do 64 GB, co umożliwia rozszerzenie pamięci flash. Obsługują kodek H.265/HEVC, HDR10 i rozdzielczości: 8K (do 24 klatek na sekundę), 4K (max. 60 fps), HD (max. 60 fps) i SD. Player 8K HK1 Box został umieszczony w kolorowej obudowie, a X96 Air w bardziej standardowej czarnej obudowie.

Producent deklaruje wsparcie dla takich formatów plików, jak MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM, JPG, BMP, GIF, PNG, TIF, MP3, AAC, WMA, FLAC, OGG. Możliwe jest korzystanie z takich aplikacji, jak: KODI, Netflix, YouTube, AirScreen, Miracast, DLNA, Chrome czy Firefox.



Zdjęcie HK1 Box 8K UHD / SatKurier

Oba odtwarzacze radzą sobie z YouTube 4K i 8K oraz innymi usługami VOD w najwyższej rozdzielczości. Trzeba jednak pamiętać, że aby oglądać na YouTube materiały 8K trzeba dysponować telewizorem (ekranem) 8K oraz kablem HDMI v2.1. Pełne wsparcie dla technologii HDR - wyświetlania obrazu w szerokim zakresie dynamiki. Oba playery 8K mają szybką pamięć - konkretnie 4 GB pamięci RAM DDR 3, co zapewnia płynność pracy urządzenia z uruchomionymi nawet wieloma usługami. Dysponują dwuzakresowym WiFi z technologią MIMO (2 anteny).

Obsługa dwóch zakresów działania sieci Wi-Fi 2,4 i 5 GHz oraz standardu ac umożliwia przesyłanie ogromnych ilości danych. Można skorzystać z Bluetooth i podłączyć mysz i klawiaturę. Można streamować dźwięk. Można po USB 3.0 podłączyć szybki dysk zewnętrzny i nagrywać. Dzięki optycznemu złączu audio S/PDIF można podłączyć się do amplitunera.

Zdjęcie DI-WAY X96 Air 8K / SatKurier

Nawet jeśli ktoś ma jeszcze stary kineskopowy telewizor CRT, to dzięki wyjściu jack AV (Audio/Video) można spokojnie przesłać sygnał analogowy nawet z takich źródeł, jak serwisy VOD.



Specyfikacja techniczna:

CPU: Amlogic S905X3 64-bit ARM Cortex A55 4x 1,9 GHz

RAM: 4 GB DDR3

Flash: 32 GB eMMC

GPU: Mali-G31 MP2

Ethernet: 1 Gb/s

Wi-Fi: 802.11ac - 2,4 GHz i 5 GHz

Bluetooth: 4.1

USB: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0

Czytnik kart TF: 4-64 GB

OS: Android 9.0

Wyjścia: jack AV, SPDIF, HDMI 2.1 z CEC

Wymiary: 124 x 85 x 24 mm (HK1) lub 105 x 105 x 20 mm (X96)

Masa: 0,35 kg

Zasilanie: DC 5 V, 2 A

Cena: około 300 zł.