Pierwszy na świecie telewizor OLED 8K

LG Electronics poinformowało, że w tym tygodniu rozpocznie w Korei Południowej przedsprzedaż pierwszego na świecie telewizora OLED 8K (model 88Z9). W kluczowych krajach Ameryki Północnej i Europy telewizor ten pojawi się w sprzedaży w trzecim kwartale bieżącego roku.

Zdjęcie LG Electronics OLED 8K (model 88Z9) /materiały prasowe

W telewizorze OLED 8K zastosowano matrycę OLED zawierającą pond 33 miliony pikseli emitujących światło, która pozwala na uzyskanie najwierniejszego odwzorowania kolorów widocznych pod każdym kątem, a także nieskończenie dużego kontrastu i prawdziwej czerni. Telewizor ma rozdzielczość 7680 na 4320, zawierając 16-krotnie więcej pikseli niż przy rozdzielczości FHD i czterokrotnie więcej niż przy rozdzielczości UHD.

Reklama

LG OLED 8K przyczynia się też inteligentny procesor α (Alpha) 9 Gen 2 8K. Podwyższa on jakość dźwięku i obrazu wykorzystując technologię uczenia maszynowego Deep Learning oraz dostęp do ogromnej bazy informacji wizualnych. Chip rozpoznaje jakość sygnału źródłowego i na tej podstawie dobiera optymalne algorytmy, dzięki którym na ekranie telewizora jest wyświetlany zadziwiająco realistyczny obraz. Procesor α9 Gen 2 8K, 88-zapewnia moc obliczeniową pozwalającą na efektywne skalowanie do rozdzielczości 8K oraz udoskonaloną 6-etapową redukcję szumów (w porównaniu do 4-etapowej w wersji 4K), które umożliwiają wyświetlanie realistycznego obrazu 8K przy skalowaniu treści 4K lub 2K. Ponadto, procesor inteligentnie dostosowuje jasność obrazu do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.



Algorytm ucznia się Deep Learning analizuje sygnał wejściowy i na tej podstawie podwyższa jakość efektów dźwiękowych w filmach, zapewnia głębsze basy przy odtwarzaniu muzyki oraz zapewnia lepszą zrozumiałość głosu ludzkiego w transmisjach sportowych. Użytkownicy mogą samodzielnie regulować ustawienia dźwięku lub skorzystać z wbudowanej w telewizor funkcji dostosowującej parametry dźwięku do akustyki pomieszczenia.



Zdjęcie OLED 8K (model 88Z9) / materiały prasowe

Telewizor LG OLED 8K jest wyposażony w system Dolby Atmos pozwalający na odtwarzanie realistycznych efektów dźwiękowych, stanowiących znakomite dopełnienie obrazu HDR w formacie Dolby Vision. Ponadto, w telewizorze zastosowano interfejs HDMI 2.1 umożliwiający wyświetlanie treści 8K z prędkością 60 klatek na sekundę. Telewizor obsługuje też tryb ALLM (Automatic Low Latency Mode), regulowaną częstotliwość odświeżania VRR (Variable Refresh Rate) oraz zwrotny kanał audio eARC.



W niektórych krajach telewizor LG OLED 8K będzie wyposażony we wbudowane wersje Asystenta Google i asystentki Amazon Alexa, które gwarantują maksymalną elastyczność i wygodę sterowania zarówno telewizorem, jak i podłączonymi urządzeniami inteligentnymi.