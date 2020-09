Philips OLED+935 z procesorem wspieranym przez sztuczną inteligencję.

Po sukcesie ubiegłorocznych modeli telewizorów OLED+ marki Philips TV oraz Bowers & Wilkins, na rynek trafia model Philips OLED+935.

Zdjęcie Philips OLED+935 /materiały prasowe

W Philips OLED+935 rozszerzono autorską funkcję sztucznej inteligencji odpowiadającą za jakość obrazu, co stanowi nowość we wszystkich modelach Philips OLED na 2020 rok. Rozwiązanie oparte o SI wykorzystuje sieci neuronowe i uczenie maszynowe do analizy milionów klipów wideo z bazy opracowanej przez zespół badawczy Philips na przestrzeni ostatnich 30 lat. Na tej podstawie sztuczna inteligencja poprawia pięć głównych elementów składających się na jakość obrazu (poprawa materiału źródłowego, kolory, kontrast, płynność ruchu i ostrość obrazu) oraz zapewnia lepszą równowagę między nimi. Dodatkowo gwarantuje bardziej realistyczny i naturalny obraz.

W modelu Philips OLED+935 inżynierowie poszli o krok dalej i procesor P5 czwartej generacji zyskał drugi dedykowany układ SI. Zapewnia on dodatkową moc obliczeniową oraz nowe funkcje, takie jak AI Machine Learn Sharpness, udoskonalony system AI Smart Bit Enhancement oraz usprawnioną funkcję Perfect Natural Reality (PNR), które odpowiadają za poprawę płynności ruchu oraz udoskonalają funkcję HDR. Ulepszona technologia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji pozwala uzyskać obraz bardziej naturalny i realistyczny niż na jakimkolwiek innym telewizorze.

Nowa wersja przetwarzania Intelligent Dual Picture Engine zapewnia dodatkową moc, dzięki której możliwe było wprowadzenie unikalnego rozwiązania zapobiegającego wypalaniu matrycy. Opiera się ono na monitorowaniu siatki złożonej z 32400 stref, co pozwala na dokładne wyszukanie statycznych elementów oraz stopniowe zmniejszanie jasności w danym punkcie, aby nie dopuścić do uszkodzenia. Technologia ta eliminuje problem wypalania w przypadku 95% statycznych obrazów, w tym logotypów i gier. A to wszystko bez uszczerbku dla jakości wyświetlania w pozostałych częściach ekranu.

System dźwiękowy od Bowers & Wilkins

Model OLED+935 jest pierwszym telewizorem marki Philips wyposażonym zarówno w dedykowane przetworniki Dolby Atmos Elevation, jak i unikalny centralny zespół głośników wysokotonowych Tweeter-on-Top stworzonych przez firmę Bowers & Wilkins. Wszystkie one znajdują się w oddzielnej obudowie, która w połączeniu z minimalistycznym, zagiętym metalowym ramieniem pełni funkcję podstawy. W zestawie dostępna jest również dłuższa wersja panelu do montażu na ścianie.

Philips OLED+935 wyposażony jest łącznie w dziesięć przetworników w konfiguracji 3.1.2, w tym trzy 19-milimetrowe głośniki wysokotonowe z tytanową kopułką skierowane do przodu w układzie lewy, centralny, prawy (LCR). Wszystkie trzy zespoły głośników wysokotonowych są oddzielone od obudowy, co gwarantuje wzorowe brzmienie. Z kolei wysokotonowy głośnik Tweeter-on-Top znajduje się w osobnej sztywnej i chromowanej obudowie oraz wspiera powiązany z nim przetwornik średniotonowy, tworząc dedykowany układ kanału centralnego. Osłony głośnika wysokotonowego wykorzystują akustycznie otwartą konstrukcję opracowaną pierwotnie przez firmę Bowers & Wilkins dla legendarnej gamy 800 Diamond Series.

Zdjęcie Philips OLED+935 / materiały prasowe

Głośnikom wysokotonowym towarzyszą cztery przetworniki średniotonowe 50 mm: dwa centralne i po jednym na każdym końcu obudowy głośnika. Philips OLED+935 wyposażony jest również w dwa 50-milimetrowe przetworniki Dolby Atmos Elevation zamontowane na górze obudowy i skierowane do góry, które poszerzają scenę, budują wrażenie wysokości i głębię dźwięku w filmach, grach i transmisjach sportowych.

Za wypełniający pomieszczenie bas odpowiada nowy subwoofer typu racetrack o wymiarach 100 mm x 65 mm przeniesiony na tył obudowy głośnika, co było możliwe dzięki technologii Flowport opracowanej przez firmę Bowers & Wilkins dla jej podstawowej gamy urządzeń. Dostępne jest również wyjście dla subwoofera, które umożliwia dodatkowe wzmocnienie basów, jeśli wymaga tego pomieszczenie lub takie są preferencje użytkownika.

Philips OLED+935 automatycznie rozpozna i zdekoduje treści Dolby Atmos dla uzyskania optymalnego brzmienia. Alternatywnie w przypadku innych treści telewizor z pomocą przetworników Elevation zastosuje w trybie Movie dodatkowe przetwarzanie pozwalające uzyskać pełen głębi dźwięk w starszych materiałach. Warto również zaznaczyć, że Philips TV & Sound to pierwsza marka telewizorów premium z wbudowaną funkcją DTS Play-Fi umożliwiającą bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku w wielu pomieszczeniach.

Philips OLED+935 został ponadto wyposażony w czterostronną technologię Ambilight, która tworzy wyjątkowe wrażenia wizualne. Do różnorodnych ustawień tego systemu Philips dodał nową funkcję "wellness" z trybami Sunrise oraz Ambilight Sleep.

Całość działa na systemie Android TV w wersji 9 (Pie). Wygodę obsługi gwarantuje nowy, bardziej intuicyjny interfejs użytkownika oraz wbudowany Asystent Google i funkcja Works With Alexa.

Nowy Philips OLED+935 będzie dostępny w trzech rozmiarach: telewizory 55 i 65 cali pojawią się na rynku we wrześniu, zaś 48 cali w październiku 2020 roku.