Firma Optoma wprowadza do swojej oferty model UHD380X. Jest to projektor wyświetlający obraz 4K UHD o dużej jasności 3 500 ANSI lumenów. Ponadto urządzenie jest oferowane w przystępnej cenie.

Zdjęcie Optoma UHD380X /materiały prasowe



UHD380X jest projektorem standardowego rzutu, korzystającym z lampy jako źródła światła. Projektor wyświetla obraz o przekątnej do 302 cali z odległości 8 metrów w rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Jasność nowej propozycji Optomy wynosi 3 500 ANSI lumenów. Jest to wartość, która pozwala wyświetlać obrazy nawet przy zapalonym świetle. Projektor wspiera też technologię szerokiej rozpiętości tonalnej HDR (HDR10+ oraz HLG).

UHD380X wyposażono w czytnik plików - by wyświetlić np. film, wystarczy podpiąć do portu USB projektora pendrive z odpowiednim plikiem. Ponadto po podłączeniu opcjonalnego adaptera Wi-Fi Optoma WUSB, UHD380X zapewnia wsparcie dla darmowej aplikacji Optoma TapCast. Po instalacji na smartfonie, tablecie lub laptopie udostępnia ona następujące możliwości: transmisję obrazu i/lub dźwięku do projektoram, sterowanie funkcjami projektora i klonowanie obrazu na projektor włącznie z możliwością korzystania z funkcji dotyku jako wskaźnika.

TapCast jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Android, iOS, Windows, MacOS i Chrome OS. Projektor doposażony w adapter Wi-Fi można też sparować asystentem Amazon Alexa.

Cena i dostępność

Projektor Optoma UHD380X jest już dostępny w Polsce w wybranych sklepach z elektroniką oraz salonach RTV. Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją producenta oraz roczną (lub 1 000 godzin) na źródło światła.

Sugerowana cena detaliczna omawianego modelu wynosi 6 549 zł.

Optoma UHD380X - kluczowe cechy:

- rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160 pikseli);

- jasność 3 500 ANSI lumenów;

- maksymalna przekątna obrazu 302 cale;

- wsparcie dla formatów HDR10 oraz HLG;

- wbudowany czytnik plików;

- wsparcie dla darmowej aplikacji Optoma TapCast

Optoma UHD380X - specyfikacja techniczna Model Optoma UHD380X Rozdzielczość 3840 x 2160 (4K UHD) @ 60 Hz Natywny format obrazu 16:9 Jasność lampy 3 500 ANSI lumenów Kontrast 500 000:1 Rozmiar ekranu (przekątna) 34,1 – 302,4 cali (0,87 – 7,68 m) Współczynnik projekcji 1,21:1 – 1,59:1 Odległość wyświetlania 1,2 m – 8,1 m Źródło światła Lampa Żywotność lampy (Tryb) 4 000 / 10 000 / 15 000 h (Jasny / Eco / Dynamiczny) Technologia obrazu DLP Wsparcie dla standardów szerokiej rozpiętości tonalnej HDR10, HLG Zoom 1,3x Korekcja wyświetlania Pionowy lens shift +10% Głośność pracy 25 dB (typowo) Głośniki 2 x 5 W Porty wejścia 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3,5mm, 1 x USB-A Porty wyjścia 1 x audio 3,5 mm, 1 x S/PDIF Kontrola 1 x RJ45, 1 x USB-A serwisowe, 1 x zasilanie USB-A (1,5 A), 1 x RS232, 1 x USB-A do adaptera Alexa Wi-Fi, 1 x 12 V trigger Dodatkowe funkcje Wbudowany czytnik plików Wsparcie dla darmowej aplikacji TapCast (po instalacji przystawki Wi-Fi) Sterowanie głosem przez Amazon Alexa Zużycie energii (w spoczynku / typowe / maksymalne) 0,5 W / 249 W / 305 W Wymiary 392 x 281 x 118 mm Waga 5,22 kg EAN 5055387664098