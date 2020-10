Optoma CinemaX P2 - laserowy projektor, który zastąpi kino

CinemaX P2 to wielofunkcyjny projektor laserowy o ultrakrótkim rzucie. Oferuje on kinową jakość w rozdzielczości 4K UHD i kompaktowy design.

Zdjęcie Optoma CinemaX P2 /materiały prasowe

Optoma rozszerza swoją ofertę wysokiej klasy projektorów laserowych. Po modelu CinemaX P1 (europejska nazwa UHZ65UST), specjaliści z firmy Optoma zaprojektowali CinemaX P2. To urządzenie oferuje technologię Amazing Colour, ulepszany tryb gry i funkcję wyświetlania cyfrowych dzieł sztuki.

Urządzenie posiada wbudowany soundbar (40W) i najnowsze funkcje smart home, w tym sterowanie głosem, współdziałanie z IFTTT, a także odtwarzacz multimedialny kompatybilny z 4K HDR10. CinemaX P2 to potężny system rozrywki oparty o zaawansowaną technologią laserową.

Projektor jest zintegrowany z funkcjami smart. Zarówno dzieci, jak i rodzice mogą przekształcić CinemaX P2 w produktywne narzędzie do nauki i pracy na odległość dzięki aplikacji Tap Cast i screen mirroring. Wbudowana aplikacja SmartFit zapewnia bezproblemowe wyrównywanie obrazu przekazywanego ze smartfonu użytkowników. CinemaX P2 może także zmienić mieszkanie w galerię sztuki. Wszystko to za sprawą funkcji FRAMED, która została stworzona do wyświetlania dzieł i obrazów w formie cyfrowej w niespotykanej do tej pory jakości. CinemaX P2 posiada także dostęp do popularnych usług streamingowych poprzez Optoma Marketplace.

Projektor zapewnia również bezproblemową integrację z systemem smart home dzięki Amazon Alexa, Google Assistant i obsłudze IFTTT. Sterowanie głosem zapewnia ogromną elastyczność. Użytkownicy mogą przejąć kontrolę nad swoim domem za pomocą prostych poleceń i np. włączyć lub wyłączyć projektor, regulować głośność, bądź wstrzymać odtwarzanie. W momencie premiery na rynku europejskim funkcja sterowania głosem jest ograniczona do wybranych krajów - Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

Zdjęcie Optoma CinemaX P2 / materiały prasowe

Optoma CinemaX P2 - kluczowe funkcje:

· Rozdzielczość 4K UHD i zgodność z HDR10

· Laserowa kinowa projekcja o jasności 3000 ANSI lumenów

· Obsługa REC.709 i szerokiej gamy kolorów DCI-P3

· Najwyższa elastyczność - soczewka ultrakrótkiego rzutu

· Wbudowany soundbar o mocy 40W - dźwięk Dolby Digital 2.0

· Rozwiązania smart home i sterowanie głosem - kompatybilność z Amazon Alexa i Google Assistant oraz integracja z IFTTT

· Zintegrowany odtwarzacz multimedialny 4K Media Player oraz wsparcie dla popularnych aplikacji streamingowych

· SmartFIT - konfiguracja przez smartphone (iOS i Android)

· 3x HDMI v2.0

· Pełne wsparcie dla 3D

Projektor Optoma CinemaX P2 jest już dostępny w sprzedaży w Polsce. Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją producenta oraz 5-letnią (lub 20 000 godzin) na źródło światła.

Sugerowana cena detaliczna tego modelu to 13 999 zł.