Znana z urządzeń mobilnych firma OnePlus zaprezentowała swój pierwszy telewizor. Do sprzedaży trafiły właśnie dwa jego modele TV 55 Q1 i TV 55 Q1 Pro.

Zdjęcie OnePlus TV 55 Q1 Pro /materiały prasowe

Telewizory posiadają 55-calowe wyświetlacze, obsługujące rozdzielczość 4K. Ich ekrany zostały wykonane w technologii QLED TV, a więc z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych. Zarówno 55 Q1 jak i 55 Q1 Pro obsłużą takie technologie jak Dolby Vision, HDR10, HDR10 + i HLG. Różnica w modelu Pro dotyczy jedynie dodatkowego ośmiogłośnikowego systemu soundbar. Oba warianty napędza czterordzeniowy procesor Cortex-A53 o taktowaniu 1,5 GHz i 2,5 GB RAM.

Reklama

OnePlus postawił na popularne rozwiązanie w postaci Android TV, co oznacza, że oba modele będą kompatybilne z aplikacjami Google. Dodatkiem ma być specjalna funkcja OxygenPlay, która ma zaoferować klientom dodatkowe możliwości w postaci dostępu do platformy Netflix lub ESPN.

W zestawie z urządzeniem znajdziemy specjalnie dedykowany pilot ładowany pzrez USB-C. Na jego obudowie znajdziemy przyciski Asystenta Google, Amazon Prime Video oraz oddzielny klawisz aktywujący wspomnianą funkcję OxygenPlay.

Na obecną chwilę telewizory trafią do sprzedaży na razie jedynie w Indiach. Ich cena została ustalona na ok 99 900 rupii, a więc ok. 5600 zł. OnePlus planuje jednak debiut swojego pierwszego telewizora również na innych rynkach.