Nowe telewizory Philipsa na 2021 rok

Marka Philips zaprezentowała nowe telewizory oraz rozwiązania ze swojej oferty, które będą miały premierę w 2021 r. Nadchodzące modele będą posiadały najnowszy, intuicyjny system operacyjny Android TV 10 oraz czterostronny system Ambilight.

Philips OLED 806/856

Następcy ubiegłorocznych modeli z serii OLED 8x5. Telewizory wyróżniają się szeregiem nowych funkcji. Jedną z nich jest udoskonalony procesor obrazu P5 AI piątej generacji wspomagany sztuczną inteligencją. Dzięki wprowadzonym zmianom oferuje on wykrywanie treści z kategorii film oraz lepsze wykorzystanie potencjału SI dla optymalizacji kontrastu obrazu w jakości SD lub HDR do natężenia światła w pomieszczeniu.

Oprócz wsparcia formatów HLG, HDR10 i HDR10+, nowe telewizory Philips 806/856 obsługują również HDR10+ Adaptive. Jest to rozwiązanie łączące dynamiczne metadane HDR10+ z aktualnymi, przekazywanymi w czasie rzeczywistym informacjami o natężeniu światła w pomieszczeniu, co umożliwia automatyczne dostosowanie jasności wyświetlanych treści - scena po scenie - do warunków panujących w otoczeniu.

Ponadto w modelach OLED 806/856 zastosowano opracowaną przez Philips TV & Sound nową odsłonę technologii zapobiegającej wypalaniu się matryc. Rozwiązanie to analizuje obraz i zmniejsza natężenie podświetlenia jego statycznych elementów, np. logo kanału, zwiększając tym samym żywotność matrycy bez strat w jakości wyświetlanych treści.

Nowe modele na 2021 r. obsługują standard HDMI 2.1 z funkcją e-ARC i trybem VRR dla treści 4K w częstotliwości od 40 Hz do 120 Hz z prędkością 48 Gb/s (444, 12 bitów). Nowością są także tryby Fast Motion Clarity oraz Freesync Premium Pro i Auto Game, o które producent rozszerzył opcję Auto Low Latency dostępną w ubiegłorocznych modelach.

System głośników 2.1 o mocy 50 W z opatentowanym trójpierścieniowym i skierowanym do tyłu głośnikiem basowym, który wspomagają cztery bierne membrany, zapewnia dźwięk wysokiej jakości o mocnym brzmieniu. Funkcja DTS Play-Fi umożliwia podłączenie do urządzenia głośników bezprzewodowych wyposażonych w tę funkcję w dowolnym pomieszczeniu i stworzenie w ten sposób domowego centrum rozrywki.

Telewizory wyposażono w najnowszy system operacyjny Android 10 TV, który posiada odświeżony, intuicyjny interfejs i współpracuje z Asystentem Google oraz Alexą. Sterowanie głosowe telewizorem za pomocą wbudowanego mikrofonu w pilocie wywołuje się jednym przyciskiem.

Model Philips OLED 806 dostępny będzie w trzech rozmiarach: 48″, 55″ i 65″. Z kolei w przypadku Philips OLED 856 będzie można wybierać ekran 55- lub 65-calowy. Tegoroczną nowością jest również czterostronny system Ambilight instalowany w modelach OLED serii ósmej.

Modele Philips OLED 806 i OLED 856 będą dostępne w sprzedaży w cenie:

- 48" - 5999 zł

- 55" - 7299 zł

- 65" - 9999 zł

Philips 9636 Mini-LED

Model premium Philips 9636 Mini-LED występuje w dwóch rozmiarach - 65″ i 75″. Ekran jest pod kontrolą systemu Philips Micro Dimming Premium, który odpowiednio sterując podświetleniem w poszczególnych obszarach, pozwala uzyskać głęboką czerń w ciemnych partiach i podświetlić jasne strefy z maksymalną mocą 2000 nitów.

Model Philips 9636 ze wspieranym sztuczną inteligencją procesorem obrazu P5 AI piątej generacji posiada funkcję wykrywania treści z kategorii film oraz "inteligentny" czujnik natężenia światła w pomieszczeniu pozwalający uzyskać wyjątkowy kontrast obrazu w każdych warunkach.

Model obsługuje standard HDMI 2.1 z funkcją e-ARC i trybem VRR dla treści 4K w częstotliwości od 40 Hz do 120 Hz z prędkością 48 Gb/s (444, 12 bitów). Nowością są także tryby Freesync Premium Pro i Auto Game, o które producent rozszerzył opcję Auto Low Latency dostępną w ubiegłorocznych modelach.

Oprócz wsparcia formatów HLG, HDR10 i HDR10+, nowe telewizory Philips 9636 obsługują również HDR10+ Adaptive. Jest to rozwiązanie łączące dynamiczne metadane HDR10+ z aktualnymi, przekazywanymi w czasie rzeczywistym informacjami o natężeniu światła w pomieszczeniu, co umożliwia automatyczne dostosowanie jasności wyświetlanych treści - scena po scenie - do warunków panujących w otoczeniu.

Wielokanałowy system audio 3.1.2 firmy Bowers & Wilkins oparty na głośnikach Dolby Atmos Elevation z technologią Tweeter-on-Top pozwala uzyskać brzmienie w audiofilskiej niemal jakości. Głośniki znajdują się w osobnym panelu, który można zamontować na ścianie. Model Philips 9636 posiada funkcję DTS Play-Fi pozwalającą cieszyć się bezprzewodowym dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości w różnych pomieszczeniach.

Model Philips 9636 będzie dostępny w sprzedaży w cenie:

- 65" - 9999 zł

- 75" - 12 999 zł

Ponadto marka Philips zaprezentowała także inne modele telewizorów premium. Wśród nich znalazł się m.in 65-calowy Philips 9506 Mini-LED dysponujący wysokiej jakości panelem VA z szerokim kątem widzenia, szeroką paletą bar i procesorem obrazu P5 AI oraz Philips DLED 9206 z odświeżaniem 100 Hz dostępny w rozmiarach 55″ i 65″.

Stawkę zamyka nowa seria tańszych modeli Philips DLED 85x6 z serii Performance. Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów 43″, 50″, 58″, 65″, 70″ i 75″ zapewniają wysoki kontrast dzięki systemowi Micro Dimming Pro dostosowującemu jasność podświetlenia pikseli oraz wsparcie procesora przetwarzania obrazu P5. Ich cena zaczyna się od 2899 zł za najmniejszy model.