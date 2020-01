Wielki nieobecny tegorocznych targów CES postanowił przenieść prezentację nowych produktów do swojej stolicy – Amsterdamu. Jakie nowości szykuje holenderski producent na rok 2020?

Zdjęcie Philips na 2020 rok /INTERIA.PL

Już na samym początku konferencji prasowej, Philips pochwalił się swoimi wynikami sprzedaży. Te faktycznie mocno podskoczyły na przełomie roku, ale nie ma się czemu dziwić. Przemyślana strategia firmy bazująca na ofercie wydajnych i rozsądnych cenowo urządzeń przyciąga do zakupów wielu ludzi.

Duża w tym zasługa rozbudowanych technologii towarzyszącym telewizorom holenderskiego producenta. Wśród nich wyróżnia się podświetlenie Ambilight, które według podanych informacji jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze telewizora wśród wcześniejszych użytkowników marki. Trójstronny system oświetlenia nastrojowego faktycznie robi ogromne wrażenie i bez wątpienia możemy się zgodzić, że po dłuższym korzystaniu z jego efektów, trudno już powrócić do standardowego telewizora.

Zdjęcie Philips Ambilight / INTERIA.PL

Na tegorocznym pokazie, Philips zaprezentował także procesor P5 czwartej generacji, który korzysta ze sztucznej inteligencji. Ta do pracy wykorzystuje uczenie maszynowe bazujące na analizie miliona klipów testowych przygotowanych przez Philipsa. Wszystko to w celu wytworzenia idealnej równowagi pomiędzy takimi czynnikami jak źródło, kolor, kontrast, ruch i ostrość obrazu. Śledząc wszystkie treści, klatka po klatce, procesor P5 czwartej generacji pozwala na wyświetlanie bardziej realistycznego i naturalnego obrazu. Jeśli wierzyć przykładom zaprezentowanym podczas konferencji, to efekt końcowy wygląda szalenie dobrze i naturalnie - pytanie czy równie świetnie wypadnie podczas "domowych" testów.

Zdjęcie Nowe telewizory skorzystają ze sztucznej inteligencji / INTERIA.PL

Nowe telewizory OLED

Pierwszymi telewizorami, które będą wyposażone w powyższe technologie będą zapowiedziane na 2020 rok modele OLED 805 oraz OLED 855. Te mają zastąpić popularne i dobrze sprzedające się telewizory 804 i 854. Poza wysoką jakością obrazu oraz naprawdę ładnym, minimalistycznym designem, urządzenia będą posiadać wszystkie najnowsze technologie obrazu, w tym HDR10+ czy Dolby Vision. Usprawniony smart TV bazujący na platformie Android TV, otrzymał sterowanie głosem i współpracę z asystentami Google oraz Alexa. Ciekawie prezentuje się także nowa seria pilotów, pokryta skórą, choć tutaj można by się przeczepić do jednak "odrobinę" za dużych rozmiarów.

Zdjęcie Philips OLED 855 / materiały prasowe

Trzecim zaprezentowanym modelem jest OLED 865. Jego wyróżnikiem jest podstawa wykończona wysokiej jakości skórą.

Phillips OLED 865, OLED 805 w wersji 55 i 65-calowej oraz OLED 855 w rozmiarze 55-cali trafią do sprzedaży już w maju tego roku. Z czasem producent ma informować o kolejnych modelach, które są jeszcze w fazie przygotowania.



Zdjęcie Phillips OLED 865 / materiały prasowe

Nowe telewizory LCD

Również modele LCD doczekają się nowych serii. Tutaj Philips zaprezentował telewizory 4K z linii 8000 oraz 9000. Te pierwsze wyróżnia przede wszystkim nowy system dźwiękowy stworzony przy współpracy z Bowers & Wilkins. W obu seriach znajdziemy natomiast 3-stronny Ambilight, system smart TV Android TV oraz obsługę Dolby Vision, Dolby Atmos i HDR10. Ciekawostką są nowe, podświetlone piloty oraz obsługa procesora P5 czwartej generacji.



Zdjęcie Philips 8505 / INTERIA.PL

Philips Fidelio X3

Wielkim zaskoczeniem tegorocznej prezentacji był powrót marki Fidelio i pokazanie najnowszego modelu słuchawek o nazwie X3. Philips zaprojektował je specjalnie pod kątem tradycjonalistów i fanów muzyki, przez co wyróżniają się bardzo wysoką jakością odtwarzanego dźwięku oraz naprawdę wyjątkowym wzornictwem. Wielowarstwowe przetworniki polimerowe zostały wypełnione specjalnym żelem w celu lepszego tłumienia, natomiast dwuwarstwowe nauszniki z nową wewnętrzną konstrukcją redukują drgania i zapewniają dużą wygodę.



Zdjęcie Philips Fidelio X3 / materiały prasowe

Na specjalnym pokazie mogliśmy się przekonać o wysokiej jakości tego sprzętu i wierzcie nam na słowo - jest na coś czekać.