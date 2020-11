Nokia wprowadza swoje telewizory do Europy

Nokia wprowadzi swoje inteligentne telewizory do Europy. Początkowo urządzenia pojawią się w trzech krajach.

Zdjęcie Inteligentne telewizory Nokia trafią do Europy /materiały prasowe

Nokia wprowadzi swoje inteligentne telewizory na rynek europejski. Do tej pory były one dostępne jedynie dla osób mieszkających na terenie Indii lub Chin, ale już niedługo to wszystko się zmieni. W pierwszej kolejności inteligentne telewizory Nokii trafią do takich krajów, jak Austria, Szwajcaria oraz Niemcy. Do tego wszystkiego, Nokia wprowadzi do sprzedaży także przystawki do telewizorów mające uprościć strumieniowanie multimediów.

W sklepach na terenie Europy będzie można zakupić telewizory Nokii z ekranami o przekątnej od 32 do 75 cali. Obecnie nie wiadomo, ile trzeba będzie za nie zapłacić, ale można się spodziewać, że finalna cena będzie przystępna i same telewizory będzie można zaliczyć raczej do niższej półki cenowej.

Wraz z czasem oferta Nokii w zakresie inteligentnych telewizorów powinna zostać rozszerzona także na inne państwa, w tym Polskę. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak po prostu uzbroić się w cierpliwość.