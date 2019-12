Nokia we współpracy z Flipkart stworzyła własny, inteligentny telewizor. Urządzenie póki co jest dostępne jedynie na rynku indyjskim.

Zdjęcie Nokia Smart TV /materiały prasowe

Nokia zaprezentowała przystępny telewizor, który ma zaskoczyć specyfikacją. W relatywnie niskiej cenie użytkownicy otrzymują 55-calowy wyświetlacz 4K oraz głośnikami JBL. Telewizor wspiera takie technologie, jak DTS TruSurround oraz Dolby Audio. Do tego wszystkiego można dorzucić także obsługę Dolby Vision oraz technologię odpowiadającą za polepszanie kontrastu. Całość działa pod kontrolą systemu Android TV, co zapewnia dostęp do najpopularniejszych aplikacji oraz serwisów streamingowych.

Zdjęcie Nokia Smart TV / materiały prasowe

Reklama

Telewizor Nokii ma być dostępny w cenie 41999 rupii indyjskich. W przeliczeniu na złotówki daje to mniej więcej 2300 zł.